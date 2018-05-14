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Элина Свитолина осталась четвертой в рейтинге WTA

Элина Свитолина осталась четвертой в рейтинге WTA
В обновленном рейтинге WTA от 14 мая Элина Свитолина осталась по-прежнему четвертой ракеткой мира.
В первой десятке произошло два изменения: чешка Каролина Плишкова поднялась на пятую строчку, сместив Елену Остапенко. А еще одна чешка Петра Квитова поднялась на восьмое место, опередив американок Венс Уильямс и Слоун Стивенс.

Леся Цуренко, хоть и проиграла в стартовом раунде турнира в Мадриде, сумела-таки улучшить позиции и поднялась сразу на две строчки. Теперь она занимает 37-е место.

Очередной личный рекорд в WTA-туре установила 15-летняя Марта Костюк, которая после обновления рейтинга находится на 130-й позиции.

Еще одна украинская юниорка Даяна Ястремская, успешно выступив во Франции, прибавила 32 строчки и впервые вошла в топ-150 мирового рейтинга.

Отметим, что в чемпионской гонке, где учитываются результаты спортсменок лишь за текущий год, Свитолина потеряла одну позицию и опустилась с пятого на шестое место.

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