Украина

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В пунктах пропуска на линии разграничения застряли 275 авто

В пунктах пропуска на линии разграничения застряли 275 авто
В понедельник утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в очередях стоят 275 автомобилей.
"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 5/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 30/30", - сообщает Госпогранслужба.

За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 36,7 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств, отметили пограничники.

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