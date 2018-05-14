В пунктах пропуска на линии разграничения застряли 275 авто 14 мая 2018 г. источник 0 0

В понедельник утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в очередях стоят 275 автомобилей.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 5/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 30/30", - сообщает Госпогранслужба.



За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 36,7 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств, отметили пограничники.