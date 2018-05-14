Харьков

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Харьковчан приглашают поделиться европейскими идеями

Харьковчан приглашают поделиться европейскими идеями
Харьков принимает участие в кампании «Города для Европы – Европа для граждан» по сбору идей общественности для строительства более справедливого и стабильного общества.
Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества горсовета, цель акции – привлечь граждан к диалогу о будущем, побудить органы власти всех уровней к созданию общества, в котором люди выходят на первый план, и повлиять на процесс принятия решений в Европе.

Харьков – единственный город в Украине, который принимает участие в этой европейской кампании и является ассоциированным членом международной организации «ЕВРОСИТИЗ». Поделиться своим видением будущего Европы можно, отправив организаторам мероприятия открытку с предложением, которое начинается со слов «Моя Европа в 2030 году...». Сделать это можно на сайте кампании «Города для Европы –- Европа для граждан». Заполнять открытку можно на любом языке.

Собранные идеи  будут представлены местным, национальным и европейским лидерам на ежегодной конференции организации «ЕВРОСИТИЗ», которая пройдет с  28 по 30 ноября этого года в городе Эдинбург (Шотландия).

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