Харьковчан приглашают поделиться европейскими идеями 14 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьков принимает участие в кампании «Города для Европы – Европа для граждан» по сбору идей общественности для строительства более справедливого и стабильного общества.