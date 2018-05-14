Харьковчан приглашают поделиться европейскими идеями

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества горсовета
, цель акции – привлечь граждан к диалогу о будущем, побудить органы власти всех уровней к созданию общества, в котором люди выходят на первый план, и повлиять на процесс принятия решений в Европе.
Харьков – единственный город в Украине, который принимает участие в этой европейской кампании и является ассоциированным членом международной организации «ЕВРОСИТИЗ». Поделиться своим видением будущего Европы можно, отправив организаторам мероприятия открытку с предложением, которое начинается со слов «Моя Европа в 2030 году...». Сделать это можно на сайте кампании
«Города для Европы –- Европа для граждан». Заполнять открытку можно на любом языке.
Собранные идеи будут представлены местным, национальным и европейским лидерам на ежегодной конференции организации «ЕВРОСИТИЗ», которая пройдет с 28 по 30 ноября этого года в городе Эдинбург (Шотландия).