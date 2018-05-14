Происшествия

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В Харьковском районе разоблачили псевдо-хореографа

В Харьковском районе разоблачили псевдо-хореографа
В середине апреля в школах Песочина и Люботина стала появляться некая женщина.
Представляясь детским хореографом, она предлагала ученикам вступить в хореографическую студию. Когда она оставалась с детьми наедине – обращала внимание девушек на их украшения. Говорила, что ей очень нравится то или иное ювелирное изделие, и она себе хочет такое же. Просила сфотографировать якобы для того, чтобы показать ювелиру как образец.

Доверчивые девушки снимали драгоценности и отдавали псевдохореографу. Женщина делала вид, что якобы забыла телефон в машине, и исчезала с золотом. Таким способом злоумышленница завладела двумя парами золотых серег и цепочкой трех учениц младших классов.

Харьковская местная прокуратура №6 сообщила о подозрении 38-летней безработной харьковчанке по факту ряда мошенничеств. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на 3 года.

Сейчас устанавливается причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям, сообщили в областной прокуратуре.

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