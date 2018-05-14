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Школьные спортивные лиги Харькова закрывают сезон

Школьные спортивные лиги Харькова закрывают сезон
Финальные игры Харьковской школьной волейбольной лиги пройдут 18 мая в спорткомплексе «Локомотив».
Соревнования состоятся в рамках торжественного закрытия Харьковских спортивных школьных лиг сезона 2017-2018 года.

Уже известно, что бронзовым призером волейбольной лиги среди девушек стала команда гимназии №144 (Московский район), а за первое место в эту пятницу посоревнуются команды  школ №17 (Киевский район) и №119 (Индустриальный район).

Среди мальчиков досрочно звание чемпиона Харьковской школьной волейбольной лиги завоевала команда школы №119 (Индустриальный район). Второе и третье места между собой разыграют команды школы №95 (Слободской район) и гимназии №169 (Шевченковский район).

Финальные игры пройдут с 12:30 до 16:30. Поболеть за спортсменов могут все желающие.

В этом сезоне в течение полугода школьные команды соревновались в 11 видах спорта: баскетболе, баскетболе 3х3, гандболе, волейболе, шахматах, шашках, бадминтоне, регби-5, черлиденге, легкой атлетике и футболе.

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