Пограничники не пустили в Украину российскую певицу

Пограничники не пропустили в Украину российскую певицу Светлану Сурганову (участница музыкальной группы «Сурганова и оркестр») из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма.
«Сегодня ночью в пункте пропуска «Жуляны» пограничники не пропустили в Украину еще одну артистку из РФ. И снова причиной отказа стало посещение оккупированного Крыма через временно закрытые пункты пропуска», – сообщил спикер Госпограничной службы Олег Слободян.
Слободян рассказал, что Сурганова прибыла рейсом из Минска. В ходе беседы с ней было установлено, что в мае 2016 года она посещала Крым авиарейсом из Петербурга в Симферополь и через два дня вернулась в Россию.
«В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки в Украину и запрете ей въезда сроком на три года», – сообщил спикер ГПСУ.
В Украину Сурганова прилетела в личных целях.
«Всего в течение 2017-2018 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в Украину 117 артистам и другим публичным деятелям из России, которые нарушали отечественное законодательство относительно посещения Крыма», – отметил Слободян.