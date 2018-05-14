Две сотни бездомных щенков из зоны отчуждения ЧАЭС уедут в США 14 мая 2018 г. источник 0 0

С территории Чернобыльской атомной электростанции планируют вывезти в США около 200 бездомных щенков.

"В апреле работники Фонда чистого будущего, Чернобыльской АЭС и компании "НОВАРКА" уже транспортировали 12 щенков с площадки ЧАЭС. И в июне они полетят в США, где их устроят в семьи и найдут им постоянные дома. Работники Фонда сообщают, что на проведение работ по вывозу щенков были получены все необходимые разрешения, и в целом запланировано вывезти в США около 200 щенков", - сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook.



Уточняется, что все вывезенные собаки пройдут дозиметрический контроль, их отмоют и отвезут в Славутич в предварительно организованный приют для щенков на территории конно-спортивной базы. Там они будут находиться в течение следующих 45 дней.