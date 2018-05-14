Мир

  • 248
    •  / 

В России поезд проехал сквозь лесной пожар: видео

В России поезд проехал сквозь лесной пожар: видео
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как поезд едет через горящий лес. Ролик был опубликован на YouTube.
Как пояснил автор ролика, видео было снято рядом с Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. На кадрах видно, как поезд движется по проложенной среди деревьев железной дороге, которую застилает густой дым. Через несколько секунд он оказывается в непосредственной близости от открытого пламени, которое подходит вплотную к рельсам.



Машинисту удалось благополучно преодолеть опасный участок.

«В таких сложных условиях приходится работать и жить», — прокомментировал видео опубликовавший его пользователь.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3137.41 грн
100 USD 2617.12 грн
10 RUB 4.237 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи