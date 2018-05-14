В России поезд проехал сквозь лесной пожар: видео 14 мая 2018 г. источник 0 0

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как поезд едет через горящий лес. Ролик был опубликован на YouTube.

Как пояснил автор ролика, видео было снято рядом с Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. На кадрах видно, как поезд движется по проложенной среди деревьев железной дороге, которую застилает густой дым. Через несколько секунд он оказывается в непосредственной близости от открытого пламени, которое подходит вплотную к рельсам.







Машинисту удалось благополучно преодолеть опасный участок.



«В таких сложных условиях приходится работать и жить», — прокомментировал видео опубликовавший его пользователь.