ЕС расширил санкции против РФ 14 мая 2018 г. источник 0 0

Европейский Союз в понедельник, 14 мая, расширил персональные санкции против российских чиновников, а также коллаборационистов, причастных к проведению противоправных выборов на территории аннексированного Крыма.

Отмечается, что в санкционный список должны дополнительно включить пять человек. В отношении них будут применены визовый запрет и блокирование активов.



Планируется, что текст юридического решения будет опубликован в ближайшие несколько дней.



Как сообщается на сайте Совета ЕС, санкции (запрет на поездки и замораживание активов) введены против "зампредседателя избиркома" Крыма Инны Гузеевой и "секретаря" Натальи Безрученко, а также против "председателя избиркома" Севастополя Александра Петухова, "зампредседателя" Мирослава Погорелова и секретаря Анастасии Капрановой.



Они добавлены в список индивидуальных санкций, введенных за подрыв и угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.



Как сообщалось, 11 мая президент Петр Порошенко заявил, что Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против лиц, причастных к проведению так называемых выборов президента России в Крыму.



В настоящее время ограничительные меры ЕС, которые включают в себя визовые запреты и замораживание активов, применены против 150 человек и 38 учреждений, ответственных за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.



В список входят, в частности, и приближенные к режиму Владимира Путина лица, включая высокопоставленных чиновников центральных органов власти и олигархов.