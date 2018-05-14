Робособака Boston Dynamics научилась ориентироваться в помещении: видео 14 мая 2018 г. источник 0 0

Робототехники американо-японской технологической компании Boston Dynamics показали, как работает система автономной навигации «собаки» SpotMini.

На новом видео четвероногий робот бегает по офису и лаборатории, огибая препятствия, а также преодолевает лестничный пролет.







Пользуясь "органами чувств" (камеры по сторонам робота), SpotMini формирует карту территории, а затем использует ее, чтобы значительно ускорить процесс перемещения.



На видео SpotMini бежит по маршруту после команды "иди".



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Ранее в компании показали, как "робособаки" сбегают со склада или открывают друг другу двери.



Boston Dynamics намерена уже со следующего года продавать некоторые "коммерческие" вариации SpotMini. Одного из них уже приобрел богатейший человек мира Джефф Безос