Харьков

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Из Харькова временно пустят новые авиарейсы в Стамбул

Из Харькова временно пустят новые авиарейсы в Стамбул
Авиакомпания Pegasus Airlines временно перевела рейсы, соединяющие Украину со Стамбулом, из аэропорта Запорожья в аэропорт Харькова.
Речь идет о рейсах 27, 29, 31 мая, а также 3, 5, 7, 10, 12 и 14 июня.

Аэропорт «Запорожье» закрывается на ремонт 26 мая и не будет работать до 14 июня.

Как сообщили в авиакомпании, возможен возврат без штрафов неиспользованных рейсов, а также можно перевыписать билеты на Харьков без штрафа в течение одной недели до/после даты отмененных запорожских рейсов.

Кроме того, разрешена перевыписка авибилетов без штрафа на рейсы Запорожье—Стамбул/Стамбул—Запорожье в течение одной недели до/после периода официального закрытия аэропорта «Запорожье».

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