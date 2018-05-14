Из Харькова временно пустят новые авиарейсы в Стамбул 14 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Авиакомпания Pegasus Airlines временно перевела рейсы, соединяющие Украину со Стамбулом, из аэропорта Запорожья в аэропорт Харькова.

Речь идет о рейсах 27, 29, 31 мая, а также 3, 5, 7, 10, 12 и 14 июня.



Аэропорт «Запорожье» закрывается на ремонт 26 мая и не будет работать до 14 июня.



Как сообщили в авиакомпании, возможен возврат без штрафов неиспользованных рейсов, а также можно перевыписать билеты на Харьков без штрафа в течение одной недели до/после даты отмененных запорожских рейсов.



Кроме того, разрешена перевыписка авибилетов без штрафа на рейсы Запорожье—Стамбул/Стамбул—Запорожье в течение одной недели до/после периода официального закрытия аэропорта «Запорожье».