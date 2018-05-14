Харьковский «Гелиос» снова проиграл 14 мая 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В субботу в матче предпоследнего 33-го тура первенства страны в первой лиге харьковский «Гелиос» на родном стадионе «Гелиос-арена» принимал команду «Горняк-спорт» из Горишних Плавней Полтавской области и потерпел поражение – 1:3.

Эта была заключительная домашняя игра «солнечных», и вышли они на нее с большим грузом кадровых проблем, которые в предыдущем туре не позволили выехать на матч в Винники с «Рухом». Команды находились в турнирной таблице рядом, поэтому игра получилась упорной, а ее судьбу решили «стандарты». На 37-й минуте право на штрафной получили гости. Юрий Батюшин выполнил навес, а Андрей Фаюк головой отправил мяч в угол ворот Дениса Сидоренко – 0:1. Отыгрались харьковчане также со штрафного, который на первой компенсированной минуте первого тайма заработал Дмитрий Гранкин. Антон Кича великолепным ударом с 24 метров отправил мяч поверх «стенки» в «девятку» – 1:1.



Но уже в начале второй половины встречи гости снова получили право на штрафной вблизи штрафной площадки «Гелиоса». На 47-й минуте после подачи Батюшина Александр Аксенов замкнул дальнюю штангу, а попытка защитника Владимира Шопина преградить путь мячу в ворота оказалась тщетной – 1:2. И только третий мяч гостей, забитый уже на третьей компенсированной минуте второго тайма, стал результатом грубой ошибки харьковчан в обороне. Артем Бафталовский отобрал мяч у центрального защитника, вышел один на один с Сидоренко и направил «круглого» в сетку ворот – 1:3.



– Я поблагодарил ребят за ту игру, которую они показали в Харькове. Хорошая, боевая игра, достойный соперник. Я сказал на установке, что игра за шесть очков. Это команды, которые находятся с шестого по десятое место. Определялась дальнейшая судьба команд, мы победили, поднялись на шестое место. Хотелось бы еще раз поблагодарить ребят за ту самоотдачу, которую они проявили, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Горняка-спорта» Сергей Пучков.



– К сегодняшней игре проблемы с составом, к сожалению, никуда не ушли. Были заявлены новые ребята, что позволило нам хотя бы выйти на игру. Лазарет также полон. Дисквалифицированные на этот матч никуда не делись. Поэтому мы, естественно, испытывали определенные кадровые проблемы. По игре что могу сказать – тяжелая была «поляна». При таких погодных условиях стандартные положения выходят на первый план. Мы забили на один меньше. Последний гол я не беру в расчет. Это была грубейшая ошибка, ее могло и не быть, – отметил наставник «Гелиоса» Анатолий Серегин.



С 46 очками в 33 матчах «Гелиос» занимает восьмое место.



19 мая в последнем, 34-м туре «солнечные» в Чернигове встретятся с местной «Десной», находящейся с 68 очками на третьей турнирной позиции.