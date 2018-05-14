Общество

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В ХПИ намечается научный фестиваль к Международному дню света

В ХПИ намечается научный фестиваль к Международному дню света
16 мая отмечают Международный день света.
В ХПИ в этот день гости смогут посетить 16 научно-популярных мероприятий от ученых университета. Это различные мастер-классы, лекции, воркшопы и лабораторные работы в стиле STEM, которые связаны с темой света.

По информации организаторов, участие в фестивале бесплатное. Открытие мероприятия состоится в 10:00.

Место – коворкинговые пространства НТУ «ХПИ»:
– Арсенал идей – Украина/Пространство идей: Science&Museums (ул. Кирпичева, 2, электротехнический корпус, 1 эт);
– Научный андеграунд (Scientific Underground) (ул. Багалея, 13, цокольный этаж, вход через арку и внутренний дворик).
Справка
Международный день света – это глобальная инициатива, признающая центральную роль света и его место в науке, культуре и искусстве, образовании, а также в таких областях, как медицина, коммуникация и энергетика. Широкая тема света позволит различным слоям общества участвовать в мероприятиях по всему миру, что, в свою очередь, повысит осведомленность о науке, технологиях, искусстве и культуре, а также их важной роли в достижении целей ЮНЕСКО по поощрению образования, равенства и мира.

Аббревиатура STEM расшифровывается как Science, Technology, Engineering and Mathematics – наука, технология, инженерия и математика. Это взаимосвязь и тесный контакт тех областей знаний, которые позволяют ребенку понять сложный и крайне интересный окружающий мир во всем его многообразии. Благодаря STEM-подходу дети могут вникать в логику происходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир системно и тем самым воспитывать в себе любознательность, инженерный тип мышления, умение выходить из критических ситуаций.

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