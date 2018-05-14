В колонии учили определять пригодность продуктов питания 14 мая 2018 г. Павел Гусев 0 0

11 мая для воспитанников государственного учреждения «Кременчугская воспитательная колония» провели практически разъяснительный час «Определение пригодности продуктов питания «Крючок рекламы».

В рамках учебной дисциплины «Формирование бытовых навыков», шеф-повар Лариса Кныш рассказала ребятам, как распознавать качество продуктов питания по определенным признакам, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста. На конкретных примерах юноши учились определять срок годности продуктов по надписям на упаковках. Лариса Кныш объяснила, что в большинстве случаев следует обращать внимание не на красивую упаковку товара, а на его объективную полезность.



– Главной целью встречи стало научить ребят определять срок годности пищевых продуктов по маркировке, объяснить им опасность приобретения продуктов питания на стихийных рынках и подготовить воспитанников к самостоятельной жизни на свободе, – отметил начальник колонии Александр Сайко.