Украина

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Минрегион разрабатывает модель развития Карпат

Минрегион разрабатывает модель развития Карпат
Кабинет министров создал рабочую группу во главе с первым замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеславом Негодой для разработки модели развития горных и высокогорных территорий Карпат.
"Специфика рельефа делает территории труднодоступными, что выливается в низкую активность бизнеса, низкие объемы инвестиций, высокую трудовую миграцию. При таких условиях горным территориям сложно конкурировать с другими. Чтобы обеспечить их развитие, мы должны выработать политику устойчивого развития горных территорий Карпат", - прокомментировал создание рабочей группы Негода.

Как сообщила пресс-служба Минрегиона, рабгруппа должна будет разработать механизмы для развития инфраструктуры данного региона, а также инструменты для создания рабочих мест и развития в нем бизнеса.

В ее состав вошли представители девяти министерств, а также Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областных госадминистраций и советов.

В минрегионе напомнили, что в марте 2018 года Кабмин направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект " О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устойчивого развития и создания новых рабочих мест в горных и высокогорных населенных пунктах".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ предлагает повысить финансирование медицины и образования в горных и высокогорных населенных пунктах, а также разработать и финансировать госпрограммы для стимулирования развития горных регионов. Кроме того, он также предусматривает внедрение мероприятий по улучшению очистных сооружений и сокращение минимальной площади парков на 5 га, до 10 га для любых территорий.

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