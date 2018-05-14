О пин-апе, очередном ретрослете в Харькове и гараже Дяди Фары

Стиль пин-ап и эпоха его расцвета
— Олег, здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Ведь ретрослет в Харькове проходит не
впервые?
— Верно, это уже четвертый слет.
— А как вообще возникла идея проведения таких мероприятий в нашем городе?
— Идея возникла… от чувства обиды. В Киеве, во Львове, в Днепре уже проходили фестивали ретромобилей. Харьковский автомобильный союз организовал проезд ретромобилей ралли «Пекин — Париж» через Харьков. А такого ретрофестиваля у нас не было. Мы давно увлекаемся ретромобилями, и нам стало грустно, обидно, стыдно… И решили мы организовать подобное мероприятие в Харькове.
— Добрый день! Меня зовут Виктор. Дядя Фара, каждый год вы придумываете новую тему слета. Чему посвящен фестиваль в этом году?
— В позапрошлом году была тема «Берегись автомобиля», посвященная 50-летию одноименного фильма и 60-летию выпуска 21-й «Волги». В прошлом году — Made in USA. На этот раз было выбрано такое направление в культуре Соединенных Штатов Америки 1940–1950-х годов, как pin up.
Стиль pin up сформировался сразу после Второй мировой войны, когда вернулись уставшие, озлобленные солдаты, и нужно было как-то возвращать их к жизни. В середине 1940-х годов стала модной эдакая напускная доступность женщин: девочка с улицы, соседская девчонка – раскрепощенная, в коротенькой юбочке, с более глубоким декольте… В пуританской Америке тех времен это, конечно, был взрыв фривольности. Дословно pin up переводится как пришпилить, приколоть. Все началось с картинок с такими веселыми девушками, потом появились фотографии, затем картинкам и фотографиям начали подражать девчонки – молодежь стала так одеваться и выходить на улицу.
— А как это связано с автомобилями?
— Автомобили занимали в «пин-апе» важное место и часто сами становились «героями» рисунков, плакатов, рекламных постеров. Сегодня это классика.
Автомобили в нашей жизни вот уже более ста лет играют одну из решающих ролей. На возникновение стиля pin up повлияло и поведение автомобилистов. Начались какие-то уличные гонки, начали формироваться мотоклубы. Люди стали немного свободнее в одежде и, соответственно, — более свободно ощущать себя за рулем. Кабриолеты с открытом верхом, рок-н-рол, Элвис Пресли, Чак Берри… Все это дало толчок развитию, оптимизму и роскошным автомобилям — одному из главных символов той эпохи наряду со стилем pin up. Возникло такое автомобильное направление, как хот-родинг, когда из старых авто стали делать «заряженные тачки» – разрисованные, с какими-то факелами на кузове. Броскость, яркость, ощущение праздника — все это присуще стилю pin-up. Самые обычные вещи тогда становились легендарными, настолько важным было то время.
— А почему вы решили остановиться именно на этой теме?
— Этому нет какого-то особенного объяснения. Как правило, темы возникают ниоткуда, спонтанно. Почему женщина сегодня решила надеть именно зеленое платье? Такое у нее настроение. Вот так и мы – даже себе не можем пояснить, откуда рождаются идеи. Просто «щелк» – и возникла.
Скорее всего, не прошел бесследно прошлый ретрослет — американская тематика оказалась популярной и неисчерпаемой. Так что в этом году мы решили проиллюстрировать стиль pin-up и эпоху его расцвета.
— Есть уже задумки на будущее? Какой теме будет посвящен следующий ретрослет?
— Задумка появится на следующий день после мероприятия…
«Шевроле» Брежнева и «Жестянка Лиззи»
— Здравствуйте! Михаил меня зовут. Олег, какие наиболее интересные экспонаты будут представлены на ретрослете в этом году?
— Хедлайнером нынешнего фестиваля будет автомобиль времен расцвета стиля pin up — Chevrolet Bel Air Hardtop Sport Coupe 1955 года выпуска, который принадлежал когда-то генеральному секретарю Компартии СССР Леониду Ильичу Брежневу. Этот автомобиль чудом сохранился у коллекционеров.
Когда-то Леонид Ильич – известный любитель автомобилей – приехал в Днепропетровск, автомобиль сломался. Один из директоров завода сдал его в ремонт. Потом Брежнев о нем забыл, поскольку автомобилей у него было множество, и авто кочевало от директора к замдиректора, потом – к главному инженеру. В конце концов машину забросили, и она начала умирать… И в один прекрасный момент практически мертвый автомобиль с массой неоригинальных деталей достался известному коллекционеру и реставратору Василию Панкратову из Днепра. Василий восстановил оригинальный вид автомобиля, и «Шевроле» будет представлено на Харьковском ретрослете. И так здорово совпало – причем совершенно случайно, что один из украинских фотографов решил сделать фотосессию в стиле pin up. Выбрал девушку-модель и нашел этот автомобиль. У него есть целая серия картинок, которые он нам любезно подарил, и мы их с удовольствием используем. На нашем фестивале именно этой девушки-модели не будет, но обещаем множество других девушек, одетых в стиле pin-up.
Кроме того, специально к нашему ретрослету запорожские коллекционеры из музея «Фаэтон» обещают закончить реставрацию Ford Model T, известный, как «Жестянка Лиззи». Это автомобиль-родононачальник, первый автомобиль конвейерного производства, который поставил Америку на колеса. Происхождение такого имени можно связать с несколькими фактами. Во-первых, Ford T стал первым автомобилем с металлическим кузовом, ранее выпускались только деревянные. Возможно, авто получило прозвище из-за дребезжащего звука от неплотных соединений. Еще можно предположить, что машину таким образом сравнивали с неприхотливой лошаденкой, которых в американском фольклоре также называли Tin Lizzie. Злые языки интерпретируют это название как «развалюха» или «ведро с гайками. То есть его так называли, потому что автомобиль был тарахтящий, гремящий, но не убиваемый и абсолютно проходимый для тех времен. Ждем – надеемся, что ребята успеют закончить.
Вместе с «Шевроле» Брежнева в Харьков из того же гаража приедут Lincoln Continental Cabrio 1962 года и Lloyd Arabella 1960-го. А еще в Харькове покажут Rolls-Royce Phantom II 1928 года — самую люксовую машину из возможных. Именно на «Фантомах» ездили в то время все монархи и, разумеется, члены британской королевской семьи. «Фантомов» никогда не выпускали много — именно этой модели было создано чуть больше тысячи, и одна из них станет звездой Харьковского ретрослета.
Будет представлен еще один автомобиль, которых осталось единицы, – ЗИС-110. Это правительственный автомобиль, который выпускал московский завод имени Сталина. Такой автомобиль был и в гараже Иосифа Виссарионовича. В общем, возил первых лиц Страны Советов. Отреставрированный, в идеальном состоянии будет представлен коллекционером из Днепра.
Из Черкасс к нам едет отличный Ford 1957 года выпуска, кабриолет – представитель стиля pin up, яркий, нарядный, броский, праздничный…
Впервые Харьков увидит Jaguar Type – легендарный английский спортивный автомобиль 1956 года выпуска, красивейший бордово-вишневый кабриолет. Это тоже икона стиля pin-up, но английского.
Всего в Харьков приедут десятки автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и велосипедов из прошлого.
Машины находят в старых гаражах и покупают на аукционах
— Здравствуйте, Олег! Это Елена бекспокоит. Интересно, где коллекционеры находят автомобили, которые затем представляют на ретрофестивалях?
— Истории приобретения и восстановления автомобилей случаются разные. Машины находят в старых гаражах, покупают на зарубежных аукционах… Кто-то делает это своими руками: старое дедушкино авто приводит в состояние конвейерного автомобиля. Оно становится блестящим, лакированном, даже лучше, чем когда-то выходило с завода. Другие обращаются с целью реставрации к профессионалам с большой буквы. И просто сохраненные автомобили. Например, у нас будут представлены «Жигули», на которых никто не ездил, машина все время простояла в гараже. А через время, будучи не в состоянии содержать машину, хозяин ее просто продал.
— И все эти автомобили на ходу?
— Девяносто девять процентов автомобилей на ходу.
— Скажите, а на ретрослете на них можно только посмотреть или разрешается сесть за руль, заглянуть под капот и т.д.
— Все зависит от владельца автомобиля. Кто-то огораживает свой экспонат ленточками и не подпускает посторонних даже близко. Кто-то позволяет посидеть, покрутить бараку. Кто-то любит открыть капот, показать, как там у него все красиво. Кто-то пускает детей фотографироваться.
— В любом случае с владельцем можно пообщаться и послушать историю автомобиля. Я правильно понимаю?
— Более того, не можно – в нужно! Мы, коллекционеры, люди тщеславные, и нам очень хочется, чтобы люди прониклись нашими идеями, нашим движением. Нам хочется поделиться со всем миром, где мы нашли автомобиль, как мы его восстановили, какой он уникальный. Мы – общительные персонажи.
— Вы ведь тоже коллекционер?
— Да, у меня есть «Гараж Дяди Фары», где я держу пару-тройку ретромобилей. Только авто марки Ford – дань уважения дядюшке Генри.
Ретрокостюм и рисунки будущего
— Добрый день! Кирилл беспокоит. Олег, помимо выставки ретроэкспонатов, какие еще мероприятия предполагает слет?
— Уже стал традиционным конкурс «Костюм эпохи» – когда ретроавтомобиль выезжает на подиум, оттуда выходят экипаж и пассажиры в костюмах, соответствующих стилю и эпохе этого авто. Подбираются костюмы – либо специально шьются, либо потрошатся бабушкины сундуки, мамины шифоньеры. Достаются старые туфли, платья. И люди стараются соответствовать эпохе своего автомобиля. Кстати, бессменным председателем жюри конкурса ретрокостюмов является известный харьковский дизайнер одежды Константин Пономарев. Победителей ждут ценные призы. Например, в прошлом дарили автомобильные аккумуляторы. В этом году пока вопрос открыт – партнеры держат интригу, что они предложат в качестве призов.
Запланирован также детский конкурс «Рисуем будущее». Юные художники смогут реализовать, казалось бы, невыполнимую мечту — разрисовать настоящий автомобиль красками. Ну скажите, когда еще можно добраться к такой, как у папы, машине и разрисовать ее своими любимыми картинками? Специально для этих целей мы приобрели «Волгу» и покрасили ее в белый цвет, а профессиональные художники задали контуры будущего рисунка. Но детям не обязательно следовать этим контурам, они могут рисовать что-то свое.
— Я слышала, что будет еще работать лекторий…
— Да, это новация этого года. Стилю pin up, его прошлому и настоящему будут посвящены лекции. Также любители познавать что-то новое смогут получить информацию о военной технике от клуба военно-технической истории «Шерман» исторического факультета ХНПУ имени Г. С. Сковороды или заглянуть в компьютерный музей с вычислительными машинами и игровыми приставками начала цифровой эры от Software&Computer Museum.
Для любителей фотографироваться, которых на ХАРС всегда немало, подготовят фотозоны – с ретроавтомобилями, девушками в соответствующей одежде. На одной фотозоне планируют воссоздать интерьер эпохи пин-апа, а на второй можно будет найти шесть ретроавтомобилей той эпохи, костюмы, а также костюмеров, визажистов, стилистов. А вообще, сфотографироваться можно будет практически у любого автомобиля – у какого-то на сиденье, у какого-то на капоте, у какого-то просто рядом… Весь Харьковский ретрослет – это большая сплошная фотозона. Из динамиков будет звучать рокабилли – музыкальный стиль, возникший в 1950-х.
Также в оба дня ретрослета впервые в Харькове пройдут легальные гонки квадрокоптеров — второй этап чемпионата Украины по дрон-рейсингу UADR Challenge 2018. Эта часть мероприятия совершенно не имеет отношения к ретронаправлению. Но ведь к нам приходят посетители самого разного возраста – как говорится, и стар, и млад. Чтобы заинтересовать молодежь, мы пригласили Украинскую федерацию дрон-рейсинга — ребята устраивают гонки на дронах и квадрокоптерах. Это беспилотные летательные аппараты, которые обычно управляются пультом дистанционного управления с земли. Очень зрелищное мероприятие. Кроме того, традиционно в первый день Харьковского ретрослета будет проходить этап чемпионата Украины по автозвуку EMMA.
— Дядя Фара, приветствую вас. Валерий беспокоит. Где и когда в этот раз пройдет Харьковский ретрослет?
— В этом году ретрослет будет проходить на арт-заводе «Механика». Это корпуса бывшего паровозного завода, которым более ста лет, – они уже сами по себе история. 19 мая – с 10.00 до 19.00 и 20 мая – с 10.00 до 18.00.
Личное дело
Олег Федоренков родился 30 августа 1966 года в Харькове. Здесь окончил школу, ушел в армию. Специалист по ретротехнике, занимается ремонтом и реставрацией автомобилей в «Гараже Дяди Фары». Является организатором Харьковского ретрослета, основателем ОО «Харьковский автомобильный союз» и Союза автомобильных клубов Харькова.
Женат, есть взрослый сын.