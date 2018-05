О пин-апе, очередном ретрослете в Харькове и гараже Дяди Фары

Стиль пин-ап и эпоха его расцвета

«Шевроле» Брежнева и «Жестянка Лиззи»

Машины находят в старых гаражах и покупают на аукционах

Ретрокостюм и рисунки будущего

Личное дело

Олег Федоренков родился 30 августа 1966 года в Харькове. Здесь окончил школу, ушел в армию. Специалист по ретротехнике, занимается ремонтом и реставрацией автомобилей в «Гараже Дяди Фары». Является организатором Харьковского ретрослета, основателем ОО «Харьковский автомобильный союз» и Союза автомобильных клубов Харькова.

Женат, есть взрослый сын.

— Олег, здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Ведь ретрослет в Харькове проходит невпервые?— Верно, это уже четвертый слет.— А как вообще возникла идея проведения таких мероприятий в нашем городе?— Идея возникла… от чувства обиды. В Киеве, во Львове, в Днепре уже проходили фестивали ретромобилей. Харьковский автомобильный союз организовал проезд ретромобилей ралли «Пекин — Париж» через Харьков. А такого ретрофестиваля у нас не было. Мы давно увлекаемся ретромобилями, и нам стало грустно, обидно, стыдно… И решили мы организовать подобное мероприятие в Харькове.— Добрый день! Меня зовут Виктор. Дядя Фара, каждый год вы придумываете новую тему слета. Чему посвящен фестиваль в этом году?— В позапрошлом году была тема «Берегись автомобиля», посвященная 50-летию одноименного фильма и 60-летию выпуска 21-й «Волги». В прошлом году — Made in USA. На этот раз было выбрано такое направление в культуре Соединенных Штатов Америки 1940–1950-х годов, как pin up.Стиль pin up сформировался сразу после Второй мировой войны, когда вернулись уставшие, озлобленные солдаты, и нужно было как-то возвращать их к жизни. В середине 1940-х годов стала модной эдакая напускная доступность женщин: девочка с улицы, соседская девчонка – раскрепощенная, в коротенькой юбочке, с более глубоким декольте… В пуританской Америке тех времен это, конечно, был взрыв фривольности. Дословно pin up переводится как пришпилить, приколоть. Все началось с картинок с такими веселыми девушками, потом появились фотографии, затем картинкам и фотографиям начали подражать девчонки – молодежь стала так одеваться и выходить на улицу.— А как это связано с автомобилями?— Автомобили занимали в «пин-апе» важное место и часто сами становились «героями» рисунков, плакатов, рекламных постеров. Сегодня это классика.Автомобили в нашей жизни вот уже более ста лет играют одну из решающих ролей. На возникновение стиля pin up повлияло и поведение автомобилистов. Начались какие-то уличные гонки, начали формироваться мотоклубы. Люди стали немного свободнее в одежде и, соответственно, — более свободно ощущать себя за рулем. Кабриолеты с открытом верхом, рок-н-рол, Элвис Пресли, Чак Берри… Все это дало толчок развитию, оптимизму и роскошным автомобилям — одному из главных символов той эпохи наряду со стилем pin up. Возникло такое автомобильное направление, как хот-родинг, когда из старых авто стали делать «заряженные тачки» – разрисованные, с какими-то факелами на кузове. Броскость, яркость, ощущение праздника — все это присуще стилю pin-up. Самые обычные вещи тогда становились легендарными, настолько важным было то время.— А почему вы решили остановиться именно на этой теме?— Этому нет какого-то особенного объяснения. Как правило, темы возникают ниоткуда, спонтанно. Почему женщина сегодня решила надеть именно зеленое платье? Такое у нее настроение. Вот так и мы – даже себе не можем пояснить, откуда рождаются идеи. Просто «щелк» – и возникла.Скорее всего, не прошел бесследно прошлый ретрослет — американская тематика оказалась популярной и неисчерпаемой. Так что в этом году мы решили проиллюстрировать стиль pin-up и эпоху его расцвета.— Есть уже задумки на будущее? Какой теме будет посвящен следующий ретрослет?— Задумка появится на следующий день после мероприятия…— Здравствуйте! Михаил меня зовут. Олег, какие наиболее интересные экспонаты будут представлены на ретрослете в этом году?— Хедлайнером нынешнего фестиваля будет автомобиль времен расцвета стиля pin up — Chevrolet Bel Air Hardtop Sport Coupe 1955 года выпуска, который принадлежал когда-то генеральному секретарю Компартии СССР Леониду Ильичу Брежневу. Этот автомобиль чудом сохранился у коллекционеров.Когда-то Леонид Ильич – известный любитель автомобилей – приехал в Днепропетровск, автомобиль сломался. Один из директоров завода сдал его в ремонт. Потом Брежнев о нем забыл, поскольку автомобилей у него было множество, и авто кочевало от директора к замдиректора, потом – к главному инженеру. В конце концов машину забросили, и она начала умирать… И в один прекрасный момент практически мертвый автомобиль с массой неоригинальных деталей достался известному коллекционеру и реставратору Василию Панкратову из Днепра. Василий восстановил оригинальный вид автомобиля, и «Шевроле» будет представлено на Харьковском ретрослете. И так здорово совпало – причем совершенно случайно, что один из украинских фотографов решил сделать фотосессию в стиле pin up. Выбрал девушку-модель и нашел этот автомобиль. У него есть целая серия картинок, которые он нам любезно подарил, и мы их с удовольствием используем. На нашем фестивале именно этой девушки-модели не будет, но обещаем множество других девушек, одетых в стиле pin-up.Кроме того, специально к нашему ретрослету запорожские коллекционеры из музея «Фаэтон» обещают закончить реставрацию Ford Model T, известный, как «Жестянка Лиззи». Это автомобиль-родононачальник, первый автомобиль конвейерного производства, который поставил Америку на колеса. Происхождение такого имени можно связать с несколькими фактами. Во-первых, Ford T стал первым автомобилем с металлическим кузовом, ранее выпускались только деревянные. Возможно, авто получило прозвище из-за дребезжащего звука от неплотных соединений. Еще можно предположить, что машину таким образом сравнивали с неприхотливой лошаденкой, которых в американском фольклоре также называли Tin Lizzie. Злые языки интерпретируют это название как «развалюха» или «ведро с гайками. То есть его так называли, потому что автомобиль был тарахтящий, гремящий, но не убиваемый и абсолютно проходимый для тех времен. Ждем – надеемся, что ребята успеют закончить.Вместе с «Шевроле» Брежнева в Харьков из того же гаража приедут Lincoln Continental Cabrio 1962 года и Lloyd Arabella 1960-го. А еще в Харькове покажут Rolls-Royce Phantom II 1928 года — самую люксовую машину из возможных. Именно на «Фантомах» ездили в то время все монархи и, разумеется, члены британской королевской семьи. «Фантомов» никогда не выпускали много — именно этой модели было создано чуть больше тысячи, и одна из них станет звездой Харьковского ретрослета.Будет представлен еще один автомобиль, которых осталось единицы, – ЗИС-110. Это правительственный автомобиль, который выпускал московский завод имени Сталина. Такой автомобиль был и в гараже Иосифа Виссарионовича. В общем, возил первых лиц Страны Советов. Отреставрированный, в идеальном состоянии будет представлен коллекционером из Днепра.Из Черкасс к нам едет отличный Ford 1957 года выпуска, кабриолет – представитель стиля pin up, яркий, нарядный, броский, праздничный…Впервые Харьков увидит Jaguar Type – легендарный английский спортивный автомобиль 1956 года выпуска, красивейший бордово-вишневый кабриолет. Это тоже икона стиля pin-up, но английского.Всего в Харьков приедут десятки автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и велосипедов из прошлого.— Здравствуйте, Олег! Это Елена бекспокоит. Интересно, где коллекционеры находят автомобили, которые затем представляют на ретрофестивалях?— Истории приобретения и восстановления автомобилей случаются разные. Машины находят в старых гаражах, покупают на зарубежных аукционах… Кто-то делает это своими руками: старое дедушкино авто приводит в состояние конвейерного автомобиля. Оно становится блестящим, лакированном, даже лучше, чем когда-то выходило с завода. Другие обращаются с целью реставрации к профессионалам с большой буквы. И просто сохраненные автомобили. Например, у нас будут представлены «Жигули», на которых никто не ездил, машина все время простояла в гараже. А через время, будучи не в состоянии содержать машину, хозяин ее просто продал.— И все эти автомобили на ходу?— Девяносто девять процентов автомобилей на ходу.— Скажите, а на ретрослете на них можно только посмотреть или разрешается сесть за руль, заглянуть под капот и т.д.— Все зависит от владельца автомобиля. Кто-то огораживает свой экспонат ленточками и не подпускает посторонних даже близко. Кто-то позволяет посидеть, покрутить бараку. Кто-то любит открыть капот, показать, как там у него все красиво. Кто-то пускает детей фотографироваться.— В любом случае с владельцем можно пообщаться и послушать историю автомобиля. Я правильно понимаю?— Более того, не можно – в нужно! Мы, коллекционеры, люди тщеславные, и нам очень хочется, чтобы люди прониклись нашими идеями, нашим движением. Нам хочется поделиться со всем миром, где мы нашли автомобиль, как мы его восстановили, какой он уникальный. Мы – общительные персонажи.— Вы ведь тоже коллекционер?— Да, у меня есть «Гараж Дяди Фары», где я держу пару-тройку ретромобилей. Только авто марки Ford – дань уважения дядюшке Генри.— Добрый день! Кирилл беспокоит. Олег, помимо выставки ретроэкспонатов, какие еще мероприятия предполагает слет?— Уже стал традиционным конкурс «Костюм эпохи» – когда ретроавтомобиль выезжает на подиум, оттуда выходят экипаж и пассажиры в костюмах, соответствующих стилю и эпохе этого авто. Подбираются костюмы – либо специально шьются, либо потрошатся бабушкины сундуки, мамины шифоньеры. Достаются старые туфли, платья. И люди стараются соответствовать эпохе своего автомобиля. Кстати, бессменным председателем жюри конкурса ретрокостюмов является известный харьковский дизайнер одежды Константин Пономарев. Победителей ждут ценные призы. Например, в прошлом дарили автомобильные аккумуляторы. В этом году пока вопрос открыт – партнеры держат интригу, что они предложат в качестве призов.Запланирован также детский конкурс «Рисуем будущее». Юные художники смогут реализовать, казалось бы, невыполнимую мечту — разрисовать настоящий автомобиль красками. Ну скажите, когда еще можно добраться к такой, как у папы, машине и разрисовать ее своими любимыми картинками? Специально для этих целей мы приобрели «Волгу» и покрасили ее в белый цвет, а профессиональные художники задали контуры будущего рисунка. Но детям не обязательно следовать этим контурам, они могут рисовать что-то свое.— Я слышала, что будет еще работать лекторий…— Да, это новация этого года. Стилю pin up, его прошлому и настоящему будут посвящены лекции. Также любители познавать что-то новое смогут получить информацию о военной технике от клуба военно-технической истории «Шерман» исторического факультета ХНПУ имени Г. С. Сковороды или заглянуть в компьютерный музей с вычислительными машинами и игровыми приставками начала цифровой эры от Software&Computer Museum.Для любителей фотографироваться, которых на ХАРС всегда немало, подготовят фотозоны – с ретроавтомобилями, девушками в соответствующей одежде. На одной фотозоне планируют воссоздать интерьер эпохи пин-апа, а на второй можно будет найти шесть ретроавтомобилей той эпохи, костюмы, а также костюмеров, визажистов, стилистов. А вообще, сфотографироваться можно будет практически у любого автомобиля – у какого-то на сиденье, у какого-то на капоте, у какого-то просто рядом… Весь Харьковский ретрослет – это большая сплошная фотозона. Из динамиков будет звучать рокабилли – музыкальный стиль, возникший в 1950-х.Также в оба дня ретрослета впервые в Харькове пройдут легальные гонки квадрокоптеров — второй этап чемпионата Украины по дрон-рейсингу UADR Challenge 2018. Эта часть мероприятия совершенно не имеет отношения к ретронаправлению. Но ведь к нам приходят посетители самого разного возраста – как говорится, и стар, и млад. Чтобы заинтересовать молодежь, мы пригласили Украинскую федерацию дрон-рейсинга — ребята устраивают гонки на дронах и квадрокоптерах. Это беспилотные летательные аппараты, которые обычно управляются пультом дистанционного управления с земли. Очень зрелищное мероприятие. Кроме того, традиционно в первый день Харьковского ретрослета будет проходить этап чемпионата Украины по автозвуку EMMA.— Дядя Фара, приветствую вас. Валерий беспокоит. Где и когда в этот раз пройдет Харьковский ретрослет?— В этом году ретрослет будет проходить на арт-заводе «Механика». Это корпуса бывшего паровозного завода, которым более ста лет, – они уже сами по себе история. 19 мая – с 10.00 до 19.00 и 20 мая – с 10.00 до 18.00.