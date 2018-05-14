«Укрзалізниця» отказалась от немецких б/у электричек 14 мая 2018 г. источник 0 0

"Укрзалізниця" больше не рассматривает вопрос получения для эксплуатации в Украине бывших в употреблении немецких пригородных поездов.

"Мы анализировали детально вопрос, связанный с закупкой немецких б/у электричек. Если говорить конкретно, - дизель-поездов. Стал вопрос экономической целесообразности: по нашим оценкам, это [переоборудование электричек под колею 1520 мм] выходит минимум не дешевле... чем капитальный ремонт нашего подвижного состава", - сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов.



Кроме того, по его словам, эксплуатация в Украине немецких б/у дизель-поездов не безопасна.



"Второй вопрос безопасности. Это связано с тем, что при использовании этих поездов на наших традиционных платформах [образуется] большое расстояние между поездом и платформой. Это может привести к неприятным последствиям при массовом использовании этого транспорта", - отметил Кравцов.



Напомним, в ноябре 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о переговорах с Германией по получению б/у электричек. Омелян надеялся, что Украина получит их бесплатно.