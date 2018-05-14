Крым

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Стало известно точное время открытия движения по Крымскому мосту

Стало известно точное время открытия движения по Крымскому мосту
Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
"Движение по Крымскому мосту для автомобилей будет открыто в 05:30 по московскому времени 16 мая 2018 года. Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года). Первыми по мосту проедут местные жители – крымчане и кубанцы", — передает "РИА Новости", ссылаясь на инфоцентр "Крымский мост".

Отмечается, что проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону.

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"Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена. Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4.30 мск", — говорится в сообщении.

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Накануне запуска движения, 15 мая, автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют мостостроители.

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