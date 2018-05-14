Крым

  • 311
    •  / 

Владимир Путин собирается в Крым на открытие моста

Владимир Путин собирается в Крым на открытие моста
Президент России Владимир Путин во вторник, 15 мая, примет участие в открытии строителями моста через Керченский пролив.
"15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", — говорится в сообщении Кремля, которое передает "РИА Новости".

Как сообщалось, автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено 16 мая в 05:30. А накануне, 15 мая, автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют мостостроители.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3137.41 грн
100 USD 2617.12 грн
10 RUB 4.237 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи