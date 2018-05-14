Владимир Путин собирается в Крым на открытие моста 14 мая 2018 г. источник 0 0

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 мая, примет участие в открытии строителями моста через Керченский пролив.

"15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", — говорится в сообщении Кремля, которое передает "РИА Новости".



Как сообщалось, автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено 16 мая в 05:30. А накануне, 15 мая, автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют мостостроители.