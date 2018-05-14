Защищать Надежду Савченко будет бесплатный адвокат 14 мая 2018 г. источник 0 0

Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась от всех своих адвокатов в связи с тем, что она не может себе позволить их оплачивать, и попросила предоставить ей бесплатного защитника.

"Я не олигарх и за время депутатства ним не стала. Я не из богатой семьи. Я не могу позволить себе платных адвокатов, так как не хочу свою семью вгонять в долги ... Я разрываю сейчас сотрудничество со своими адвокатами и прошу предоставить мне ... бесплатного адвоката ", - сказала она во время судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева по избранию ей меры пресечения.



Прокурор сообщил, что уже направил в центр по предоставлению бесплатной правовой помощи постановление о предоставлении Савченко государственного адвоката. Сейчас суд объявил технический перерыв в заседании.



Суд удовлетворил заявление Савченко об отказе от адвокатов и назначил ей бесплатного государственного защитника - адвоката Юлию Ткач.



Та попросила время для ознакомления с материалами дела, и суд перенес начало заседания на 10:00 15 мая.



Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева взял Савченко под стражу до 20 мая.