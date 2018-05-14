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Харьковский шпажист завоевал «бронзу» этапа Кубка мира в Париже

Харьковский шпажист завоевал «бронзу» этапа Кубка мира в Париже
Харьковчанин Роман Свичкарь выступал в составе сборной Украины по фехтованию на шпагах.
Роман Свичкарь вместе с киевлянами Владимиром Станкевичем и Игорем Рейзлиным, а также Богданом Никишиным из Днепра успешно дошли до полуфинала, выиграв у сборной китайского Тайбэя со счетом 45:25, Германии – 42:31 и Китая – 24:16. К сожалению, попасть в финал соревнований украинским шпажистам помешали венгры, которые были сильнее (23:21) и в итоге заняли первое место на этом этапе Кубка мира, выиграв в финале у соперников из Южной Кореи.

В поединке за третье место сборная Украины встретилась с Израилем и победила со счетом 38:36. Это первая в этом сезоне медаль украинских шпажистов, которая была завоевана в командных соревнованиях.

Всего на этом этапе Кубка мира украинские шпажисты завоевали две награды. В личных соревнованиях серебряным призером стал Богдан Никишин.

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