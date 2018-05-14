Часы Элвиса Пресли продали на аукционе почти за два миллиона долларов 14 мая 2018 г. источник 0 0

Украшенные бриллиантами часы Omega 1960 года выпуска, принадлежавшие Элвису Пресли, проданы на аукционе Phillips за 1,812 млн швейцарских франков ($1,8 млн).

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт аукционного дома, сумма сделки в 18 раз превышает наивысшую предпродажную оценку (50 тыс. - 100 тыс. франков).



Лот установил новый рекорд стоимости для часов марки Omega и вопреки ожиданиям оказался одним из самых дорогих на аукционе, прошедшем 12-13 мая в Женеве.



Звукозаписывающая студия RCA Records подарила Элвису Пресли часы Omega из белого 18-каратного золота с маркировкой Tiffany, когда продажи его записей достигли отметки 75 млн. На обороте часов выгравирована соответствующая надпись. Впоследствии музыкант отдал эти часы дяде нынешнего владельца в обмен на его Hamilton, также украшенные бриллиантами.



По данным Phillips, ранее на аукционах никогда не появлялись часы, столь тесно связанные с музыкальной карьерой "короля рок-н-ролла".



Напомним, в прошлом году самолет Элвиса Пресли продали на аукционе за 430 тыс. долларов.