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Часы Элвиса Пресли продали на аукционе почти за два миллиона долларов

Часы Элвиса Пресли продали на аукционе почти за два миллиона долларов
Украшенные бриллиантами часы Omega 1960 года выпуска, принадлежавшие Элвису Пресли, проданы на аукционе Phillips за 1,812 млн швейцарских франков ($1,8 млн).
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт аукционного дома, сумма сделки в 18 раз превышает наивысшую предпродажную оценку (50 тыс. - 100 тыс. франков).

Лот установил новый рекорд стоимости для часов марки Omega и вопреки ожиданиям оказался одним из самых дорогих на аукционе, прошедшем 12-13 мая в Женеве.

Звукозаписывающая студия RCA Records подарила Элвису Пресли часы Omega из белого 18-каратного золота с маркировкой Tiffany, когда продажи его записей достигли отметки 75 млн. На обороте часов выгравирована соответствующая надпись. Впоследствии музыкант отдал эти часы дяде нынешнего владельца в обмен на его Hamilton, также украшенные бриллиантами.

По данным Phillips, ранее на аукционах никогда не появлялись часы, столь тесно связанные с музыкальной карьерой "короля рок-н-ролла".

Напомним, в прошлом году самолет Элвиса Пресли продали на аукционе за 430 тыс. долларов.

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