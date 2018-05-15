Скопление собак и комаров опасно для человека 15 мая 2018 г. автор: Ирина Стрельник фото: Юрий Осадчий 0 0

Укус комара – вещь не только неприятная, но и достаточно опасная. Кровопийца может заразить человека паразитами, которые вырастают до 30 сантиметров в длину и передвигаются под кожей по всему телу.

Случай дирофиляриоза был зарегистрирован в Харьковской области буквально на днях. Какую роль в этом сыграли собаки и можно ли уберечься от заражения?



Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, случай дирофиляриоза был зарегистрирован у женщины в Дергачевском районе, которая обратилась за помощью в Дергачевскую центральную районную больницу с жалобами на наличие опухоли в боковой части грудной клетки. В ходе хирургического вмешательства и лабораторного дообследования был установлен диагноз «дирофиляриоз». В очаге по месту жительства больной специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МОЗ Украины» проведено эпидемиологическое обследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий.



— Дирофиляриоз – достаточно новая для нас проблема, хотя в мире она не нова. Мы начали регистрировать случаи этого заболевания на Харьковщине с 2000 года, — рассказывает врач-паразитолог отделения организации эпидеомилогических исследований ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Наталья Чегодайкина. — Дирофиляриоз – это трансмиссивный гельминтоз, который передается человеку от собак или кошек через укусы комаров. Окончательным хозяином, где развивается этот паразит, является животное – как правило, собака. То есть комар кусает зараженную паразитами собаку, насасывает с кровью микрофилярии и при укусе человека вводит эти микрофилярии в организм человека. Возбудители заболевания — тонкие нитевидные круглые гельминты вида D. Repens. В организм человека попадают личинки паразита, которые медленно растут, достигая значительных размеров – до 30 сантиметров.



По словам специалиста, вообще регистрируется порядка 20 видов этих дирофилярий, но в Харьковской области существует пока единственный, который вызывает либо подкожную форму дирофиляриоза, либо глазную.



— Паразит под кожей либо в глазу скручивается в комочек и в месте его локализации образуется воспалительный очаг, появляется болезненность и опухолевидное образование, — поясняет Наталья Семеновна. — То есть человек замечает у себя на теле появление чего-то похожего на опухоль.



Паразит может мигрировать под кожей.



— У нас были случаи, когда он перемещался на расстояние чуть ли не до полуметра – с лица на руку и опять на лицо, — рассказывает врач-паразитолог отделения организации эпидеомилогических исследований ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Наталья Чегодайкина. — Опухолеобразного образования под кожей человек не ощущает, пока паразит не найдет себе излюбленное место, где становится и будет сидеть до тех пор, пока его не диагностируют. При этом человек ощущает какие-то шевеления под кожей. Также паразит может перемещаться и виде опухолеобразных образований — как мигрирующая опухоль по телу.



Общее состояние человека при этом может ухудшиться, но не обязательно.



— Головные боли, недомогание, может быть небольшая субфебрильная температура. Но такие проявления довольно редки. Чаще всего больные обращаются, когда замечают у себя некое образование или какую-то ранку, как фурункул. Жалуются также на ощущение шевеления под кожей, болезненность.



Размножаться в теле человека этот паразит не может, как и передаваться от человека к человеку, отмечает врач-паразитолог.



Человек может пострадать от укуса любого комара, который до этого напился крови у больной собаки.



— Разносчиками могут быть и другие членистоногие насекомые, — уточняет Наталья Чегодайкина. — Но больше мы склоняется именно к комарам. В теле комаров мы находим микрофилярии, что является доказательством того, что именно эти кровососущие являются переносчиками дирофиляриоза на территории Харьковской области.



Как же уберечься от этой напасти?



— Нужно защищать себя от укусов – пользоваться репеллентами, то есть средствами, которые отпугивают комаров. В вечернее время нужно носить закрытую одежду, чтобы были прикрыты и руки, и ноги, особенно, если находитесь возле водоема, — подсказывает специалист.



Питомцев тоже нужно обрабатывать репеллентами при выезде на природу.



— У собак есть такая форма дирофиляриоза, которая может привести даже к летальному исходу животного. Если у питомца появляется одышка, или кашель, или собака стала вялой, малоподвижной – ее обязательно нужно показать ветеринару. Такие симптомы могут быть проявлением дирофиляриоза у собак, — говорит Наталья Чегодайкина. —

Особую опасность могут представлять места скопления четвероногих.



— Вот, например, последняя женщина, у которой был зафиксирован дирофиляриоз. Ее соседи держали много собак, что, возможно, и стало причиной ее заражения, — говорит врач-паразитолог. — Как-то и в харьковском приюте для собак были такие неприятности. Были также выявлены больные, которые проживали неподалеку.