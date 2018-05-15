Харьковчане в шоке от новых правил назначения субсидий

Нашу маму и тут, и там показывают

Если сын за границей – семья не имеет права на субсидию

Должники могут рассчитывать на помощь

Кого каждые полгода ждут в отделах субсидий?

Как старикам выживать

Кто первым получит живые деньги?

— Если мы говорим о монетизации, как о выплате денег непосредственно населению, то пока выплачивается только награда за сэкономленные кубы газа или киловатты электроэнергии, которые используются для отопления, — говорит Ольга Балева. – Возможно, только с октября, когда начнется новый отопительный сезон, монетизация в качестве эксперимента будет введена – но пока только для тех, у кого индивидуальное отопление. Таких у нас не так уж и много. На них будет апробирован проект по выплате наличных средств гражданам на карточные счета, чтобы они оплачивали жилищно-коммунальные услуги.

Одна из новаций, которая действует с мая этого года – при оформлении субсидии украинцы будут декларировать доходы всех членов семьи – супругов и несовершеннолетних детей, — даже если они зарегистрированы по другим адресам.— Допустим, проживает в квартире молодая женщина с двумя детьми. При этом у нее есть муж, который зарегистрирован по другому адресу, — приводит пример начальник отдела льгот и жилищных субсидий Департамента социальной защиты населения ХОГА Ольга Балева. – Раньше для расчета субсидии брался доход только этой женщины, которая, скажем, получает помощь по уходу за ребенком до трех лет. А доходы ее мужа, зарегистрированного по другому адресу – например, у своих родителей, – при расчете ее жилищной субсидии не учитывались. А семья, где этот мужчина зарегистрирован, тоже сняла его с расчетов, поскольку он проживает в другом месте. И получается, что его доход при назначении субсидии родителям тоже не учитывался. Теперь же при подаче декларации эта условная женщина указывает сначала зарегистрированных лиц, а потом других членов семьи, даже если они не прописаны, но проживают. То есть в данном случае своего мужа, проживающего у родителей. У него тоже есть заработная плата, и теперь она будет учитываться конкретно для этой женщины как заработная плата члена ее семьи.При этом не факт, что родители означенного мужчины не должны указывать его доходы в своей декларации.— Например, обращается эта семья за субсидией. Если есть подтверждение, что сын с ними уже не проживает, то по решению комиссии его доход в данном домохозяйстве учитываться не будет. А если он не предоставит подтверждения (мало ли – может, он действительно там бывает, потому что ему необходимо за мамой или папой ухаживать), то его доход будет учтен и у родителей тоже, — поясняет Ольга Балева. – То есть его доход будет указываться в декларации и по адресу, где он реально проживает (ведь он жене помогает, содержит детей, дает деньги на семью), и по месту регистрации. И таких случаев очень много.Выход из ситуации есть. Как подсказывает специалист, нужно выписать мужчину из квартиры, где он зарегистрирован, и прописать по реальному месту жительства.— Если у него в квартире родителей какая-то часть собственности – на право собственности это никак не влияет. Он в любой момент может прописаться назад, — говорит Ольга Балева. – Зато мы будем четко понимать: человек действительно здесь живет, он зарабатывает деньги и его доход здесь учитывается.Возможен и такой вариант. Если, допустим, человек зарегистрирован в Купянске, имеет там право собственности, а живет и работает в Харькове.— В этом случае он предоставляет справку с работы – мол, живу и работаю в Харькове. И тогда его доходы при оформлении субсидии по месту регистрации учитываться не будут, — говорит Ольга Балева.Есть свои нюансы и в назначении субсидии семье, если один из ее членов проживает за границей.— Если человек уехал за границу, то прямого права на субсидию семья не имеет, – говорит Ольга Балева. — Человек здесь не платит единый социальный взнос, не работает, никакие отчисления не делает. Исключение сделано лишь для тех, кто учится за рубежом, находится на лечении или в служебной командировке. Приведу конкретный пример. Женщина, оформляющая субсидию, говорит: «Мой сын 15 лет живет и работает в США». Таким образом, здесь он ни за что не платит. При этом она проживает одна в трехкомнатной квартире, у сына здесь есть часть собственности. Теперь права на субсидию эта женщина не имеет. Хотя мы назначали ей субсидию, причем на увеличенную площадь. Если разобраться, сын живет за границей 15 лет, значит, не бедствует – может помочь и матери оплатить квартиру. Либо пусть выписывается – имея право собственности, он в любой момент, вернувшись из Америки, сможет прописаться снова.Аналогичная ситуация и в случае, если женщина вышла замуж и уехала за границу, но при этом там не работает.— Она может выписаться из квартиры родителей. И тогда те, кто тут остался – мама, папа, бабушка, могут спокойно оформлять субсидию. При необходимости дочь может вернуться и вновь прописаться, — говорит Ольга Балева.А вот для внутренне перемещенных лиц система назначения субсидий упрощена.— Если раньше мы могли назначить субсидию исключительно в случае оформленного договора о найме жилья (а далеко не у всех была такая возможность), то сейчас переселенцам нет необходимости оформлять договор. Мы предоставляем субсидию по решению комиссии на основании акта обследования бытовых условий проживания, — уточняет Ольга Балева.Кроме того, субсидию сейчас могут получать даже те, кто не платил за коммуналку.— Раньше, если по предоставлению данных предприятием – поставщиком коммунальной услуги субсидия была остановлена, то человек мог ее возобновить, только погасив задолженность. Теперь же у него есть возможность заключить договор реструктуризации долга – и субсидия ему будет назначена, — говорит Ольга Балева.Еще одна из новаций – расширение перечня лиц, которым необходимо обращаться в управление труда и социальной защиты с заявлением и декларацией каждые полгода — в начале неотопительного периода и в начале отопительного, то есть в мае и в октябре.— Семьям, в которых фактически проживающих меньше, чем зарегистрированных. Арендаторам, которым субсидия назначается по договору найма. ВПЛ – без договора найма, — перечисляет Ольга Балева. — Если в составе семьи имеются граждане трудоспособного возраста, у которых нет доходов, или они меньше минимальной заработной платы, — принимается решение, исходя из конкретных обстоятельств, из положения семьи. Возможно там сложные семейные обстоятельства. То же касается и граждан, имеющих задолженность более трех месяцев, размер которой превышает 340 гривен. Если в течение двух месяцев они по какой-то причине ее не погасили, им тоже придется подавать заявление и декларацию.Очередей в отделах субсидий чиновники не боятся.— Можно отправить документы по почте или воспользоваться электронным сервисом предварительной регистрации деклараций. Можно прийти лично, предварительно записавшись на определенное время по телефону, — говорит Ольга Балева.Харьковчан нововведения испугали.— Это удар не по олигархам, а по самым социально незащищенным семьям, — возмущается харьковчанин Анатолий Петрович. – Пенсионеры, у которых дети живут или работают не по месту регистрации, просто обречены. Понятно, что никто никогда свою дочь или сына не выпишет, что бы там ни рассказывали чиновники. Да и не факт, что жена пропишет у себя мужа – неизвестно, как семейная жизнь повернется, попробуй его потом выписать… Как старикам выживать, покупать лекарства, без которых просто смерть, да еще и квартиру оплачивать в полном объеме?..— Понятно, что число субсидиантов существенно сократится, — говорит харьковчанин Антон Егорович. – При этом вырастут долги населения по оплате ЖКХ. Что правительство собирается с этим делать? Массово отрезать людям воду, тепло, газ и т. д.? Выбрасывать из квартиры? Как можно было так поднимать коммунальные платежи, прекрасно зная, какие у основной массы населения доходы, да при этом еще и оставить людей без государственной поддержки?!