Из Харькова в Новоалексеевку пойдет новый скорый поезд 15 мая 2018 г. Олег Столбецов 0 0

На период летних отпусков, со 2 июня по 22 сентября, назначен новый сезонный ежедневный скорый поезд №212/211 Новоалексеевка – Харьков – Новоалексеевка.

Состав будет курсировать ежедневно в общем обороте с ночным фирменным скорым поездом №12/11 «Славутич» Киев – Новоалексеевка – Киев. В связи с этим на указанный период изменено расписание самого поезда №12/11. Если до 31 мая он будет отправляться из Киева в 19.38 и прибывать в Новоалексеевкув 9:40, то с 1 июня время отправления из Киева – 15:42, а время прибытия в Новоалексеевку – 4:58 следующего дня.



Обратно из Новоалексеевки до 1 июня поезд будет уходить в 19:10, прибывая в Киев в 10:26, тогда как со 2 июня по 22 сентября начнет отправляться из Новоалексеевки в 22:52 и прибывать в столицу в 12:15 следующего дня. Ускорение поезда на летний период примерно на 50 минут в каждую сторону будет достигнуто путем отмены шести промежуточных остановок на станциях Мироновка, Корсунь, Цветково, Каменка, Фундуклеевка и Александрия.



Эти корректировки позволят вписать в график поезд Новоалексеевка – Харьков – Новоалексеевка. Поезд №212 будет отправляться из Новоалексеевки со 2 июня по 22 сентября в 5:43 и прибывать на станцию Харьков-пасс. в 12:55. Обратно из Харькова поезд №211 будет отправляться со 2 июня по 22 сентября в 13:35 и прибывать в Новоалексеевку в 22:00.