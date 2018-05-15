Энтузиасты-урбанисты заставят взглянуть на Харьков по-новому 15 мая 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Театральные постановки, вечеринки, лекции, выставки, ворк-шопы, мастер-классы – с 16 по 20 мая в Харькове пройдет театрально-урбанистический фестиваль Parade-fest, построенный на идее переосмысления и формирования имиджа Харькова через искусство.

По словам пиар-менеджера проекта Дарьи Гришановой, идея проведения такого фестиваля возникла потому что в Харькове действительного много театров, но нет какой-то общей площадки, которая могла бы всех собрать и создать среду для коммуникации, диалога, обмена опытом, знаниями, энергией.



— Ведь как работает фестиваль? Одни люди знакомятся с другими: «А давайте что-то сделаем вместе!». Из этого, как показывает практика, рождаются самые крутые проекты, — говорит Дарья.



Неслучайно фестиваль получил и свое название — Parade-fest .



— Потому что парад – это форма публичного диалога и способ громкого высказывания. А говорить мы хотим о том, что Харьков – это город, в котором есть не только рынки и гопники, но и очень большой и мощный пласт культуры. Это город, который имеет потенциал, — продолжает Дарья Гришанова. — Нам хотелось бы, чтобы образ Харькова выстраивался как раз вокруг вот этой истории о культуре – культуре самобытную, культуре, которая рождается здесь и очень плотно связана с городом.



Parade-fest включает три блока. Первый — шоу-кейс. В городе представят шесть театральных постановок из Киева, Львова и Харькова: «Виталик» («Дикий театр», Киев), «Психоз в 4.48» (Театр «Актор», Киев), «Антон и Наташа в поисках смысла жизни» (театр «Прекрасные цветы» и театр «Нефть», Харьков), «Боженька» (театр Лесі Українки, Львов», «Гимнастический козел» (театр имени Пушкина, Харьков), «Чевенгур» (театр кукол имени Афанасьева, Харьков).



— Здесь поднимаются актуальные проблемы современного общества, на сцене смешиваются кровь-кетчуп, шуруповерт у виска, крики, ругань, куклы. Мы собираем под одной крышей самые дискуссионные украинские спектакли, часть из которых харьковчане увидят впервые, — рассказывает пиар-менеджер проекта.



По словам организаторов, выбирали спектакли острые, противоречивые, временами шокирующие. Те, от которых и бросает и в смех, и в дрожь.



— Это театр не для развлечения, а так называемый критический театр, который выступает способом коммуникации, способом говорить о каких-то важных вещах. Например, спектакль «Гимнастический козел» — очень сильная постановка о буллинге, травле в школах. И театр здесь выступает раздражителем, который поднимает столь важные вопросы, — говорит Дарья Гришанова. — Прихватили спектакль-победитель Taking the Stage 2018 от British Council. Позвали постановки, театральная нога которых не ступала в Харьков. Пригласили харьковских коллег. Собрали в шоу-кейсе тех, чьи театральные работы оставляют след и шагают в одном направлении с нами.



Второй блок предусматривает образовательную программу, которая состоит из 13 лекций и мастер-классов от ведущих актеров, театральных критиков, психологов, арт-директоров и других деятелей искусства.



— Они расскажут об использовании новых медиа, инклюзивном искусстве, пиаре независимых театров и перформансах. Также спикеры соберутся за круглыми столами вместе с представителями театров, которые будут участвовать в шоу-кейсах фестиваля. Вход на образовательные мероприятия возможен по предварительной регистрации, — уточняет Дарья Гришанова.



И наконец – урбанистическая программа. Она коснется десяти локаций города, на которых зрители увидят перформансы, выставки, а также посетят вечеринки, литературные чтения и другие художественные акции. На эту часть фестиваля вход свободный.



— В этом году мы взяли за основу город — каким мы хотим его видеть, в каком городе хотим жить, какой город хотим транслировать во внешнюю среду. Для нас важно говорить о комфортном и мирном существовании, толерантности, бережном отношении друг к другу, к городу. Урбан-программа — это и ярмарки, и перформансы, и уличные акции, и выставки, и вечеринки, — рассказывает Дарья Гришанова. — Урбан-программа направлена как раз на то, чтобы некоторые места в городе показать по-новому. Например, сделать выставку в каком- то непривычном месте, скажем, в арке, и показать что город — это не только тротуары, по которым мы перемещаемся, а комфортное пространство, в котором можно хорошо проводить время и чувствовать себя безопасно. Ощущение безопасности и комфорта на самом деле очень сильно влияет на ощущение внутренней свободы и счастья человека.