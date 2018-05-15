СБУ перекрыла в Харькове канал торговли оружием 15 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харькове незаконный сбыт оружия и боеприпасов, вывезенных из района проведения операции объединенных сил.