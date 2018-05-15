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СБУ перекрыла в Харькове канал торговли оружием

СБУ перекрыла в Харькове канал торговли оружием
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харькове незаконный сбыт оружия и боеприпасов, вывезенных из района проведения операции объединенных сил.
Правоохранители установили, что двое местных жителей продавали на территории региона патроны к автомату и пулемету Калашникова, самозарядному карабину СКС, а также боевые гранаты. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации злоумышленниками оружия представителям криминальных кругов.

Сотрудники СБ Украины задержали двух злоумышленников в областном центре при попытке сбыта двух гранат Ф-1, РГД-5 и патронов калибра 7,62 мм.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого следователями СБ Украины уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры, сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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