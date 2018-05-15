СБУ перекрыла в Харькове канал торговли оружием

Правоохранители установили, что двое местных жителей продавали на территории региона патроны к автомату и пулемету Калашникова, самозарядному карабину СКС, а также боевые гранаты. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации злоумышленниками оружия представителям криминальных кругов.
Сотрудники СБ Украины задержали двух злоумышленников в областном центре при попытке сбыта двух гранат Ф-1, РГД-5 и патронов калибра 7,62 мм.
Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках открытого следователями СБ Украины уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры, сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ
в Харьковской области Владислав Абдула.