Мир

  • 134
    •  / 

Грузия усложнит выезд в Евросоюз для своих граждан

Грузия усложнит выезд в Евросоюз для своих граждан
В Грузии собираются принять закон, которым устанавливаются более жесткие правила пересечения границы для граждан этой страны.
Согласно законопроекту «О порядке выезда и въезда в Грузию граждан Грузии», если на пограничном пункте Грузии будет установлено, что гражданин едет в одну из стран Шенгенской зоны, с которой у Грузии существует безвизовый режим, пассажиру придется доказывать, что он не собирается там оставаться, пишет «Грузия онлайн». Грузинские пограничники будут требовать предъявить обратный билет, действующую бронь гостиницы или арендованной квартиры, страховку, документ, подтверждающий финансовое обеспечение поездки.

Как поясняют инициаторы законопроекта, принятие такого закона сократит выезд в страны ЕС и Шенгенской зоны граждан, которые недобросовестно используют возможность безвизовой поездки.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3137.41 грн
100 USD 2617.12 грн
10 RUB 4.237 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи