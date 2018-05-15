Грузия усложнит выезд в Евросоюз для своих граждан 15 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Грузии собираются принять закон, которым устанавливаются более жесткие правила пересечения границы для граждан этой страны.

Согласно законопроекту «О порядке выезда и въезда в Грузию граждан Грузии», если на пограничном пункте Грузии будет установлено, что гражданин едет в одну из стран Шенгенской зоны, с которой у Грузии существует безвизовый режим, пассажиру придется доказывать, что он не собирается там оставаться, пишет «Грузия онлайн». Грузинские пограничники будут требовать предъявить обратный билет, действующую бронь гостиницы или арендованной квартиры, страховку, документ, подтверждающий финансовое обеспечение поездки.



Как поясняют инициаторы законопроекта, принятие такого закона сократит выезд в страны ЕС и Шенгенской зоны граждан, которые недобросовестно используют возможность безвизовой поездки.