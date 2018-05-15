Французский певец записал трогательную песню об Украине: видео на песню «Мій рай»

Французский певец Поль Манондиз записал новую украиноязычную песню «Мій рай».
В этой композиции артист признается в любви Украине. По словам артиста, Украина стала не просто вторым домом для него, а настоящим раем. Песня «Мій рай» войдет в украиноязычнй альбом Поля Манондиза, который уже совсем скоро увидит мир.
Отметим, что это не первая украиноязычная песня француза. Исполнитель активно поддерживает военных на Донбассе и живет в Украине уже три года.
Ранее он исполнил украинскую народную песню «Вирушали хлопці», которую посвятил украинским военным, защищающим Украину на Донбассе.