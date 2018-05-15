Петр Порошенко предложил каждой стране ЕС отстроить по городу на Донбассе 15 мая 2018 г. источник 0 0

Президент Петр Порошенко выступил с инициативой, чтобы каждая страна Евросоюза подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры.