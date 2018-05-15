Петр Порошенко предложил каждой стране ЕС отстроить по городу на Донбассе

Об этом он написал в Fcebook по итогам встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, который вернулся с Востока Украины.
"В ходе разговора я предложил важную инициативу по возрождению Донбасса. Ее суть заключается в том, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры", - отметил Порошенко.
Также Порошенко и Церетели обсудили пути противодействия российской агрессии, в частности, инициативу по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе, еще раз подчеркнули необходимость продолжения санкций против РФ и договорились продолжать усилия для освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных, а также украинских заложников.
Напомним, в прошлом году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц запустило портал
о проектах по восстановлению Донбасса. Местные органы самоуправления смогут вносить на портал данные о потребностях, что позволит донорам понимать, куда направлять помощь, а позднее иметь возможность отчитаться об использовании средств.