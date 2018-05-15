В Украине начала работу полиция Крыма 15 мая 2018 г. источник 0 0

В Херсонской области начал работу обособленный отдел патрульной полиции в АР Крым и г. Севастополе.

"Отныне на админгранице с АР Крым будут работать 6️5️ патрульных полицейских. Они будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском. Также правоохранители будут контролировать основные трассы, которые соединяют материк с полуостровом", - сообщает пресс-служба Нацполиции.



Возглавляет новый отдел Виктор Левченко.



"Крым - это наша земля, и на ней должна быть патрульная полиция. Верю, что наступит время, когда патрульная полиция будет патрулировать весь полуостров", - отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.



Набор в ряды полиции Крыма и Севастополя продолжается.



Напомним, 25 апреля Национальная полиция Украины объявила о наборе на 60 вакантных мест патрульной полиции Крыма.