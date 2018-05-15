СБУ: в Харьковской области предотвращена попытка похищения гражданина РФ 15 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Спецслужбы РФ пытались похитить гражданина России, который выехал в Украину в 2014 году.

Как сообщила пресс-служба СБУ, россиянин переехал в Украину в 2014 году из-за несогласия с режимом в Кремле. Российские спецслужбы решили нанять людей в Украине для переправки гражданина РФ на свою территорию. Для этого были задействованы жители Харьковщины, в частности бывший сотрудник милиции.







"Для выполнения "грязной" работы, а именно похищения россиянина по месту его проживания и передачи в условленном месте на территории Харьковской области, главарь злоумышленников за вознаграждение в размере 23 тысячи долларов США нанял представителей местного криминалитета. Затем, с использованием снотворных препаратов, россиянина планировалось переправить через государственную границу Украины на территорию России для передачи представителям спецслужб РФ", - говорится в сообщении.



Однако сотрудники СБУ совместно с полицейскими разоблачили преступную группу, задержали всех фигурантов и изъяли предоставленные Россией деньги. Теперь их ждет уголовное дело по факту государственной измены и незаконного лишения свободы или похищения человека.