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СБУ: в Харьковской области предотвращена попытка похищения гражданина РФ

СБУ: в Харьковской области предотвращена попытка похищения гражданина РФ
Спецслужбы РФ пытались похитить гражданина России, который выехал в Украину в 2014 году.
Как сообщила пресс-служба СБУ, россиянин переехал в Украину в 2014 году из-за несогласия с режимом в Кремле. Российские спецслужбы решили нанять людей в Украине для переправки гражданина РФ на свою территорию. Для этого были задействованы жители Харьковщины, в частности бывший сотрудник милиции.



"Для выполнения "грязной" работы, а именно похищения россиянина по месту его проживания и передачи в условленном месте на территории Харьковской области, главарь злоумышленников за вознаграждение в размере 23 тысячи долларов США нанял представителей местного криминалитета. Затем, с использованием снотворных препаратов, россиянина планировалось переправить через государственную границу Украины на территорию России для передачи представителям спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

Однако сотрудники СБУ совместно с полицейскими разоблачили преступную группу, задержали всех фигурантов и изъяли предоставленные Россией деньги. Теперь их ждет уголовное дело по факту государственной измены и незаконного лишения свободы или похищения человека.

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