Харьков

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Самолеты турецкого лоукоста временно переместятся из Запорожья в Харьков

Самолеты турецкого лоукоста временно переместятся из Запорожья в Харьков
С 26 мая аэропорт "Запорожье" закрывается на реставрацию взлетной полосы. Поэтому турецкий перевозчик Pegasus Airlines временно будет летать в Стамбул из Харькова.
По плану работы продлятся до 14 июня 2018 года, сообщается на сайте публичных закупок Prozorro. Речь идет о рейсах 27, 29, 31 мая, а также – 3, 5, 7, 5, 10, 12 и 14 июня.

Все, кто приобрел билеты на перелеты в указанные даты из Запорожского аэропорта, могут вернуть их без штрафов. Кроме того, можно заменить проездные талоны на "Харьков-Стамбул" без штрафа в течение одной недели до/после даты отмененных запорожских рейсов.

Кроме того, разрешена перевиписка авиабилетов без штрафа на рейсы Запорожье-Стамбул/Стамбул-Запорожье в течение одной недели до или после периода официального закрытия аэропорта "Запорожье".

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