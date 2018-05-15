Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 15 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Грицевца, 51 (п. №1, стояк) до 17:00 15.05.18 г.



Киевский район:

пр. Жуковского, 3 (п. №4, стояк) до 17:00 15.05.18 г.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк); ул. Победителей, 10 (п. №2, стояк); ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк); ул. Тимирязева, 26-а (п. №1) до 20:00 15.05.18 г.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №6, стояк); пр. Гагарина, 179 (п. №6, стояк) до 20:00 15.05.18 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 16; пр. Победы, 75 (п. №7, стояк) до 20:00 15.05.18 г.