Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 51 (п. №1, стояк) до 17:00 15.05.18 г.

Киевский район:
пр. Жуковского, 3 (п. №4, стояк) до 17:00 15.05.18 г.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк); ул. Победителей, 10 (п. №2, стояк); ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк); ул. Тимирязева, 26-а (п. №1) до 20:00 15.05.18 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №6, стояк); пр. Гагарина, 179 (п. №6, стояк) до 20:00 15.05.18 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16; пр. Победы, 75 (п. №7, стояк) до 20:00 15.05.18 г.

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