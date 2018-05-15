Погода в Украине: каким будет лето 15 мая 2018 г. источник 2 0

Лето в Украине в целом не будет засушливым, однако восточные, часть центральных и южных областей будут ощущать недостаток дождей.

Ожидаются жаркие и полностью сухие периоды длительностью до 10 дней. А в августе придут дожди



Для столичного региона профессор Вазира Мартазинова, завотдела климатических исследований Украинского гидрометеоинститута, сделала прогноз: «Вторая половина мая должна быть очень жаркой. Сейчас похолодание, но конец должен быть очень жарким и сухим. В отдельные дни июня будут неплохие дожди, но месяц будет обычный, в пределах нормы. Июль тоже будет спокойный. В конце июля — начале августа ожидаются отдельные очень жаркие дни. Но будут «качели» — похолодание и потом опять резкое повышение. Начало августа — с хорошими осадками, этот месяц очень быстро уйдет на осень».



По прогнозам Мартазиновой, в Хмельницкой и Житомирской областях — жаркая и сухая погода, незначительные осадки, а в августе ожидаются значительные осадки. В Черновицкой тоже ожидается с серьезными осадками последний месяц лета.



«В Черниговской и Сумской областях в июне должны быть хорошие осадки, июль — жаркий и плохо с осадками. В Харьковской области — чехарда в температурно-влажностном режиме, осадков может быть больше, чем надо», — прогнозирует Мартазинова.