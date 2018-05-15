Украина уже 900 дней не импортирует газ из России 15 мая 2018 г. источник 0 0

Украина, начиная с ноября 2015 года, уже 900 дней не импортирует природный газ из Российской Федерации.

«Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, когда Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из РФ», - сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».



Напомним, Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома» в конце ноября 2015 года. В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.



В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 млрд долл.