Экономика

  • 132
    •  / 

Украина уже 900 дней не импортирует газ из России

Украина уже 900 дней не импортирует газ из России
Украина, начиная с ноября 2015 года, уже 900 дней не импортирует природный газ из Российской Федерации.
«Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, когда Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из РФ», - сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

Напомним, Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома» в конце ноября 2015 года. В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 млрд долл.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3137.41 грн
100 USD 2617.12 грн
10 RUB 4.237 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи