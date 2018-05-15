Мир

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Массовые протесты в Палестине: число погибших возросло до 58 человек

Массовые протесты в Палестине: число погибших возросло до 58 человек
Палестинское министерство здравоохранения заявило, что в результате беспорядков на административной границе Сектора Газа погибли 58 человек, 2700 - травмированы.
"Представители палестинского министерства здравоохранения заявили, что 58 демонстрантов погибли, еще 2,7 тыс. пострадали в результате стрельбы из боевого оружия, использования слезоточивого газа и других средств", - пишет агентство Reuters.

Европейский Союз в связи с ситуацией на административной границе Сектора Газа призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв. По инициативе Кувейта ситуацию на границе Газы экстренно обсудит Совет безопасности ООН. В то же время Турция назвала ситуацию "массовым убийством".

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива. Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и позже аннексировал. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

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