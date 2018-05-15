У крыс нашли признаки человеческого сознания
15 мая 2018 г.
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15 мая 2018 г.
В ходе исследования были использованы 13 крыс, которые проходили обучение по запоминанию списка из 12 различных запахов. Грызунов помещали в специальную камеру и награждали, когда они узнавали ароматы, начиная со второго или четвертого.
После обучения животные выполнили ряд тестов, в каждом из которых число запахов изменяли, чтобы подтвердить, что животные запомнили их положение в списке. Таким образом было доказано, что крысы могли мысленно воспроизвести весь список целиком. В среднем животные успешно прошли 87 процентов испытаний, что подтвердило наличие у них эпизодической памяти, которая содержит информацию о событиях, расположенных в определенном порядке.
Показано, что этот тип памяти у грызунов характеризуется долговременностью и устойчивостью. По словам ученых, это позволит создавать удобных для исследований генетически модифицированных животных, страдающих от неврологических нарушений, аналогичных расстройствам у человека — например, болезни Альцгеймера.
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