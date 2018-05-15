Происшествия

  • 136
    •  / 

Харьковские маршрутчики замечены за ездой без прав

Харьковские маршрутчики замечены за ездой без прав
Патрульная полиция Харьковской области подвела промехуточные итоги акции «Перевозчик», которая направлена на снижение аварийности с участием пассажирского транспорта.
За период с 20 апреля по 14 мая полицейские осмотрели 1715 автобусов. Среди них был обнаружен 91 автобус с тeхническими неисправностями.

Было зафиксировано 468 нарушений правил дорожного движения, сeрeд которых наиболее распространены: отклонение от маршрута – 78; нарушение правил остановки во время посадки (высадки) пассажиров и стоянки – 99; нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дороги – 42; управление транспортным средством без необходимых документов – 30.

За нарушение транспортного законодательства к административной ответственности были привлечены восемь должностных лиц – за выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не соответствовало установленным требованиям или без необходимых документов, предусмотренных законодательством.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3137.41 грн
100 USD 2617.12 грн
10 RUB 4.237 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи