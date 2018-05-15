Харьковские маршрутчики замечены за ездой без прав 15 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Патрульная полиция Харьковской области подвела промехуточные итоги акции «Перевозчик», которая направлена на снижение аварийности с участием пассажирского транспорта.

За период с 20 апреля по 14 мая полицейские осмотрели 1715 автобусов. Среди них был обнаружен 91 автобус с тeхническими неисправностями.



Было зафиксировано 468 нарушений правил дорожного движения, сeрeд которых наиболее распространены: отклонение от маршрута – 78; нарушение правил остановки во время посадки (высадки) пассажиров и стоянки – 99; нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дороги – 42; управление транспортным средством без необходимых документов – 30.



За нарушение транспортного законодательства к административной ответственности были привлечены восемь должностных лиц – за выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не соответствовало установленным требованиям или без необходимых документов, предусмотренных законодательством.