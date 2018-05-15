Культура

  • 126
    •  / 

Из «Дэдпула 2» исчезнет скандальная сцена удушения ребенка

Из «Дэдпула 2» исчезнет скандальная сцена удушения ребенка
Создатели фантастического боевика «Дэдпул 2» вырежут из фильма сцену, вызвавшую критику и непонимание со стороны фокус-групп.

Сцену планировалось показать во время финальных титров. В ней Дэдпул (Райан Рейнольдс) оказывается в родильном отделении перед кроваткой с надписью «А. Гитлер». После этого персонаж душит младенца.

Отмечается, что во время титров зрителям представят еще четыре сцены, в которых Дэдпул также пытается изменить историю, используя машину времени. В частности, он пробует отговорить самого Рейнольдса от съемок в первом супергеройском боевике актера, «Зеленый фонарь», который провалился в прокате в 2011 году.

Ранее в мае Дэдпул появился в клипе канадской певицы Селин Дион и станцевал на каблуках.

«Дэдпул 2» режиссера Дэвида Литча — сиквел картины 2016 года и 12-й фильм из киносерии «Люди Икс».

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3137.41 грн
100 USD 2617.12 грн
10 RUB 4.237 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи