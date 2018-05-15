Харьковские волонтеры проведут акцию ко Дню семьи

Общегородская социальная акция «Моя семья – мое богатство!», посвященная Международному дню семьи и Дню матери, пройдет 18 мая в кафе «Вечерние зори».

Справка

Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году, чтобы обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семей.



День матери в Украине отмечается с 1999 года, а история этого праздника взяла начало в 1872 году, когда американская активистка Джулия Уорд предложила ввести день, который символически объединял бы всех матерей в борьбе за мир. Позже Анна Джарвис предложила отмечать этот день в знак благодарности всем матерям. В 1910 году в штате Вирджиния впервые официально отпраздновали День матери.

На мероприятие приглашены многодетные, малообеспеченные и приемные семьи, дети и молодежь с ограниченными возможностями, волонтеры, а также семьи временных переселенцев из зоны АТО – всего около 150 человек.В рамках акции запланированы концертная и конкурсная программы, игротека и выступление социального интеграционного театра «Дорогой добра» Харьковского центра волонтеров.Начало – в 15:00.Организатор - Харьковская молодежная общественная организация «Харьковский центр волонтеров».