Мужчина лишится свободы из-за двух килограммов травы 15 мая 2018 г. Каролина Борец 0 0

Харьковчанин отправится за решетку на шесть лет за употребление и продажу наркотиков.

Московский районный суд Харькова признал 43-летнего мужчину виновным по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт особо опасных наркотических средств в крупных размерах, совершенные повторно), сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.



Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, наркодельца приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Разоблачили злоумышленника в январе этого года. Во время оперативной закупки он сбыл около восьми граммов каннабиса. В ходе обысков у него дома нашли еще почти 1,8 кг наркотического средства, которое он хранил для собственного употребления и для «бизнеса».