Происшествия

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Мужчина лишится свободы из-за двух килограммов травы

Мужчина лишится свободы из-за двух килограммов травы
Харьковчанин отправится за решетку на шесть лет за употребление и продажу наркотиков.
Московский районный суд Харькова признал 43-летнего мужчину виновным по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт особо опасных наркотических средств в крупных размерах, совершенные повторно), сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, наркодельца приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Разоблачили злоумышленника в январе этого года. Во время оперативной закупки он сбыл около восьми граммов каннабиса. В ходе обысков у него дома нашли еще почти 1,8 кг наркотического средства, которое он хранил для собственного употребления и для «бизнеса».

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