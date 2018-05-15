В Харькове пройдет международный туристический форум и фестиваль ремесел 15 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Х Международный туристический форум «Харьков: партнерство в туризме» состоится 16-17 мая в Харькове.

16 мая в отеле «Харьков Палас» пройдет международная конференция и дискуссии, в ходе которых ее участники обсудят несколько тем, связанных с сохранением культурного наследия.



В частности, пройдет секция «Сохранение культурного наследия в рамках развития туризма: зарубежный и украинский опыт». Ее модератором выступит советник Первого вице-премьер - министра-Министра экономического развития и торговли Украины, президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.



Также в этой секции примут участие главный специалист Управления международного сотрудничества Министерства культуры Украины, национальный координатор программы Совета Европы «Дни европейского наследия» Галина Малинина, член Консультативного комитета и Международного жюри «Europa Nostra» Наталья Мусиенко. Опытом в сфере туризма своих городов поделятся иностранные гости: представители Израиля, Польши, Испании, Китая, Турции, Грузии, Кипра, Словакии, Германии, Болгарии, Чехии, а также городов Украины: Одессы, Львова, Киева, Полтавы, Тернополя.



Также в рамках форума при участии иностранных гостей пройдут секции «Конвенционное бюро: опыт и перспективы. Креативные проекты в туризме», «Маркетинг как фактор развития и промоции туристических продуктов и дестинаций».



В рамках турфорума 17 мая в сквере имени Г. С. Сковороды возле Свято-Покровского монастыря пройдет мини-фестиваль слобожанских ремесел. Харьковчанам и гостям города представят Харьков XVII-XIX столетий. Пройдут мастер-классы по резьбе по дереву, созданию изделий из кожи и камня, изготовлению макетов исторического оружия и одежды, мастер-классы по ткачеству (коцарству), росписи керамических изделий, валянию из шерсти, лепке из глины и др. Традиции Слобожанщины времен казачества представят артисты Харьковского национального театра оперы и балета им. Н. Лысенко, студенты Харьковской государственной академии культуры, Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского, выступит Большой Слобожанский ансамбль песни и танца.



Фестиваль и концерт могут посетить все желающие. Время проведения – ориентировочно с 11:30 до 15:00.



Напомним, в Х Международном туристическом форуме «Харьков: партнерство в туризме» примут участие более 20 делегаций из 14 стран: Грузии, Израиля, Германии, Польши, Словакии, Словении, Венгрии, Чехии, Турции и других стран, а также представители из более чем 10 украинских городов.