Харьковчанина застали за уличным приготовлением наркотиков 15 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ранее судимый 34-летний харьковчанин изготавливал наркотики в лесопосадке в районе окружной дороги в Харькове.

Полицейские заметили подозрительного мужчину во время патрулирования. Увидев сотрудников полиции, он начал убегать. Как выяснилось, гражданин изготавливал наркотическое вещество для личного употребления.



С места происшествия изъяты три пластиковые бутылки с жидкостью коричневого цвета, а также принадлежности для изготовления наркозелья.

Вещественные доказательства направлены на исследование.



Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.