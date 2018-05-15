Фонд Александра Фельдмана приглашает присоединиться к благотворительной акции 15 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Международный благотворительный фонд «Фонд Александра Фельдмана» начинает благотворительную акцию «Искусство милосердия».

Ценителям искусства и просто неравнодушным людям будет предложено приобрести одну или несколько работ известных украинских художников из коллекции Фонда. Всего представлено 85 лотов: живопись и графика ХХ – ХХІ веков. Все вырученные от продажи средства меценатская организация направит на поддержку четырех благотворительных проектов: Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных, Центра психосоциальной реабилитации, Центра спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом» и Центра реабилитации рукокрылых.



– «Искусство спасает», – это не просто красивая фраза. Ее действенность мы уже доказали, проведя три аукциона «Искусство милосердия», средства от которых пошли на проекты, дающие зачастую просто последний шанс на исцеление тысячам людей, – отмечает известный меценат, народный депутат Украины Александр Фельдман. – В этом году помимо помощи людям с особыми заболеваниями и нуждающимся в психосоциальной реабилитации, мы хотим обратить внимание на глобальные проблемы экологии, состояние флоры и фауны планеты, объединить неравнодушных единомышленников для их решения.



Приобретая картину из коллекции, каждый участник акции сам выбирает, какое направление ему ближе и какой проект хочет поддержать: программы по реабилитации детей с серьезными заболеваниями; по спасению занесенных в Красную книгу животных; по оказанию помощи попавшим в беду животным и внедрению гуманных методов работы с бездомными кошками и собаками или другие. Организаторы акцентируют – внести свой вклад в благотворительную миссию можно и просто помогая распространять информацию о ней.



Предаукционнная выставка-акция «Искусство милосердия» откроется в Галерее «АВЭК» (Харьков, ул. Сумская, 70) 19 мая, во Всемирную ночь музеев.