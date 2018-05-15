В Харьковской области увеличили сбор единого налога 15 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Плательщики единого налога Харьковской области в январе-апреле 2018 года уплатили в местные бюджеты 820,2 млн грн, что на 165,7 млн грн больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области, основную часть поступлений обеспечили физические лица – предприниматели, которые уплатили почти 581,7 млн грн, что на 108,4 млн грн больше. Юридические лица направили в бюджет 133 млн грн, что на 31,1 млн грн. больше, чем в прошлом году.



Четвертая группа «упрощенцев» – это субъекты предпринимательства аграрной отрасли. Они уплатили 105,6 млн грн единого налога, что больше на 26,2 млн грн.