Экономика

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В Харьковской области увеличили сбор единого налога

В Харьковской области увеличили сбор единого налога
Плательщики единого налога Харьковской области в январе-апреле 2018 года уплатили в местные бюджеты 820,2 млн грн, что на 165,7 млн грн больше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области, основную часть поступлений обеспечили физические лица – предприниматели, которые уплатили почти 581,7 млн грн, что на 108,4 млн грн больше. Юридические лица направили в бюджет 133 млн грн, что на 31,1 млн грн. больше, чем в прошлом году.

Четвертая группа «упрощенцев» – это субъекты предпринимательства аграрной отрасли. Они уплатили 105,6 млн грн единого налога, что больше на 26,2 млн грн.

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