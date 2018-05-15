Общество

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В харьковском вузе выбрали самого красивого парня

В харьковском вузе выбрали самого красивого парня
14 мая в Харьковском национальном медицинском университете прошел конкурс «Мистер университет – 2018».
Мистером университета стал Ганема Дорайда (Ливан, VI факультет по подготовке иностранных студентов); вице-мистером университета стал Егор Ярославский (стоматологический факультет).

В номинациях победителями стали:

«Мистер Media Star» – Сиддхаргх Сингх (Индия, VI факультет по подготовке иностранных студентов); «Мистер-Интеллект» – Илья Чубов (IV медицинский факультет); «Мистер Стиль» – Станислав Гонта (I медицинский факультет); «Мистер Фото» – Станислав Гюнтер (I медицинский факультет); «Мистер Импровизация» – Егор Ярославский (стоматологический факультет); «Мистер Креатив» – Евгений Вареников (II медицинский факультет); «Мистер Солидарность» – Ганем Дорайд (VI факультет по подготовке иностранных студентов); «Мистер Оригинальность» – Абделла Врейдан (Ливан, VII факультет по подготовке иностранных студентов).

Кстати, в жюри конкурса включили только девушек.

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