В Харькове электричка сбила насмерть неизвестного 15 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Электропоезд Лихачево – Харьков сбил насмерть неизвестного мужчину, которому на вид 60-65 лет, на ул.Герцена в Харькове.

Информация о происшествии поступила в Новобаварский отдел полиции 14 мая около 22:54.



От полученных травм мужчина скончался. Машинист осуществлял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Движение поездов останавливался с 22:40 до 00:34.



Погибший был одет в черно-белую рубашку в клетку, коричневые брюки и коричневые туфли.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Новобаварского отдела полиции. Сейчас работники полиции устанавливают личность погибшего и другие обстоятельства происшествия.



В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о погибшем, сообщить в Новобаварский отдел полиции по телефонам 102, 370-21-25 или другим удобным способом.