Происшествия

  • 196
    •  / 

В Харькове электричка сбила насмерть неизвестного

В Харькове электричка сбила насмерть неизвестного
Электропоезд Лихачево – Харьков сбил насмерть неизвестного мужчину, которому на вид 60-65 лет, на ул.Герцена в Харькове.
Информация о происшествии поступила в Новобаварский отдел полиции 14 мая около 22:54.

От полученных травм мужчина скончался. Машинист осуществлял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Движение поездов останавливался с 22:40 до 00:34.

Погибший был одет в черно-белую рубашку в клетку, коричневые брюки и коричневые туфли.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Новобаварского отдела полиции. Сейчас работники полиции устанавливают личность погибшего и другие обстоятельства происшествия.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о погибшем, сообщить в Новобаварский отдел полиции по телефонам 102, 370-21-25 или другим удобным способом.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3137.41 грн
100 USD 2617.12 грн
10 RUB 4.237 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи