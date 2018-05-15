В Харькове электричка сбила насмерть неизвестного

Электропоезд Лихачево – Харьков сбил насмерть неизвестного мужчину, которому на вид 60-65 лет, на ул.Герцена в Харькове.
Информация о происшествии поступила в Новобаварский отдел полиции 14 мая около 22:54.
От полученных травм мужчина скончался. Машинист осуществлял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Движение поездов останавливался с 22:40 до 00:34.
Погибший был одет в черно-белую рубашку в клетку, коричневые брюки и коричневые туфли.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Новобаварского отдела полиции. Сейчас работники полиции устанавливают личность погибшего и другие обстоятельства происшествия.
В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о погибшем, сообщить в Новобаварский отдел полиции по телефонам 102, 370-21-25 или другим удобным способом.