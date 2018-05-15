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Ryanair сокращает время бесплатной онлайн-регистрации на рейс до 48 часов

Ryanair сокращает время бесплатной онлайн-регистрации на рейс до 48 часов
Ирландский лоукостер Ryanair с 13 июня 2018 года сокращает время бесплатной онлайн-регистрации на свои рейсы с четырех дней до 48 часов, если пассажиры дополнительно не оплачивают конкретное место в салоне.
Как сообщает Independent со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, в качестве альтернативы пассажиры авиарейсов Ryanair могут оплатить дополнительной сбор за назначение конкретного места – около 4,5 евро с человека, и тогда у них появится возможность зарегистрироваться онлайн за два месяца до вылета. При этом нововведение касается как уже существующих, так и новых бронирований на все рейсы, которые вылетают с 13 июня 2018 года.

В то же время пассажирам, забронировавшим места на поездки с 13 июня до объявления о нововведении, но не оплатившим места, предоставляется возможность отменить поездку и запросить полный возврат средств. Сделать это можно до 19 мая 2018 года.

Отметим, прошлый раз Ryanair сократила окно для бесплатной регистрации онлайн с недели до четырех дней в 2016 году. Аналогичные временные рамки бесплатной онлайн-регистрации на протяжении 48 часов с осени 2017 года ввел еще один лоукостер – венгерский Wizz Air.

Напомним, в марте 2018 года стало известно, что ирландский лоукостер Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро. В частности, 10 маршрутов будут выполняться из Киева (Борисполь), еще 5 - из Львова. Позже стало известно об открытии еще одного маршрута из Киева - в Берлин.

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