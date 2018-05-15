Происшествия

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В Харьковском лесопарке поймали браконьера

В Харьковском лесопарке поймали браконьера
Харьковская местная прокуратура №1 утвердила и объявила о подозрении 46-летнему харьковчанину по факту незаконной порубки леса на территории Шевченковского района города.
Гражданин использовал бензопилу. Браконьер без разрешительных документов напилил дубов и кленов на территории ландшафтного парка «Сокольники – Померки».

Мужчина объяснил, что хотел продать деревья на дрова и таким образом подзаработать.

Общая сумма ущерба составляет более 20 тысяч грн.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Готовится судебный иск о возмещении убытков, причиненных незаконным вырубкой деревьев, сообщили в прокуратуре Харьковской области.

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